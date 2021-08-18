根據經濟部統計，我國上半年發電結構中燃煤與再生能源占比雙雙減少，尤其後者比重5.4％，不增反減0.1個百分點。經濟部解釋，這是因為今年大旱、水力發電大受影響，整體綠能發電度數還是有增加，只是不如抽蓄水力、燃油成長多，因此占比反退。

檢視2021年上半年各類發電，核能占比11.4％、燃氣36.1％，兩者跟去年同期比較，未增未減。而燃煤發電為44.2％，減少0.3個百分點，再生能源5.4％，也少0.1個百分點。反倒是屬於其他類的抽蓄水力、燃油發電占比2.9％，上升0.4個百分點。

能源局解釋，其實再生能源前半年發電74.8億度，還是有比去年同期多了2.1億度，尤其是太陽能發電成長了25％，可是水力發電受到上半年乾旱影響，掉了27％，風力也少9.9％。相對台電多調度抽蓄水力、燃油，相對綠能占比不增反減。而燃煤比重減少，則是政策配合空污、環保降載關係。

該局強調，綠能度數成長、燃煤發電下降，這仍都符合政策目標，並沒有改變。