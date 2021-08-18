#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18 2021

「半島電視台」（Al Jazeera）報導，雖然塔利班先前強調將保護新聞自由且不會報復民眾，但消息人士透露，阿富汗東部大城查拉拉巴（Jalalabad）18日曾發生血腥鎮壓，當地民眾在試圖拆下塔利班旗幟時遭到射擊，造成至少2人死亡、12人受傷；另外，當地媒體稱有報導該城市抗議活動的記者遭塔利班武裝人員毆打。

塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）17日才在記者會中表示，新政府將在伊斯蘭教法框架下尊重女性權利、保護新聞自由，且不會對曾在阿富汗政府服務過的軍警或官員進行報復，強調和20年前相比，塔利班已「截然不同」。

然而「半島電視台」報導，在喀布爾以東約115公里的查拉拉巴18日發生多場抗議活動，結果有槍手對試圖拆下塔利班旗幟的民眾開槍，導致至少2人死亡、12人受傷。社交媒體上流傳的影片則顯示，在廣場上舉旗抗議的民眾遭塔利班武裝人員鳴槍驅散。

阿富汗最大的獨立通訊社「帕什沃克阿富汗新聞」（Pajhwok Afghan News）則表示，有部分於現場拍攝與報導上述抗議活動的記者，遭到塔利班武裝人員的毆打。

「半島電視台」指出，查拉拉巴是阿富汗紀念1919年獲英國承認獨立的「獨立日」慶祝中心，每年8月19日舉行；但近期該城遭塔利班佔領後，阿富汗的黑、紅、綠國旗被換成塔利班旗幟，讓許多民眾相當不滿，因此在18日上街抗議。