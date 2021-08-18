日本25歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有清純外表、I罩杯傲人上圍，以童顏巨乳走紅，但至今仍常被質疑好身材是後天加工，日前天木純就在社群網站Po出X光片，赤裸證明自己是純天然。

天木純近日在網上曬出好幾張自己的胸部X光片，不但有正面、側面的角度，甚至連乳房特寫照都有，而在正面的片子中，天木純的右胸有個黑影，她也特別發文解釋，那是她的胃泡，另外她也透露這次健康檢查的數據比2年前更好，喊話自己會照顧好父母給的身體，並祝福大家身體健康。

天木純曬X光片證明自己胸部不是假的。（圖／翻攝自IG）

而從X光透視下，完全赤裸呈現天木純的胸部是真材實料，她還特別備註自己的胸部是遺傳自家人，直接甩出證據打臉假奶謠言。

天木純以「巨乳蘿莉」在寫真界闖出一片天後，陸續接拍多部電視劇、電影及網路戲劇，參加綜藝節目也有不錯成績，去年8月確診新冠肺炎，在家靜養一陣子後，宣告康復回歸，今年初還推出第3本寫真集。