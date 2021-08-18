別鐵齒！踩鬼月禁忌恐惹禍上身 鳥卦師曝隨身驅邪8物

農曆七月(俗稱鬼門開)坊間流傳不少禁忌，讓人戒慎恐懼，今年又遭逢疫情影響，許多寺廟祈福法會等全喊卡，也有人擔心無法透過普渡驅邪避凶。鳥卦師王馨怡接受《中時新聞網》訪問曝8種隨身招好運及避邪物。

鳥卦師王馨怡接受《中時新聞網》訪問透露8項隨身避邪小物可擋煞。(照片/吳振煌 拍攝)

鬼月禁忌：1.不可去夜遊、海邊戲水等。【海邊多水鬼、易抓交替】2.祭拜好兄弟一定要在室外(家門口、馬路上)。【若在室內，吃飽喝足不想離開】3.祭拜好兄弟千萬不能講自己姓名。【記得你的名字，會再來找你】4.祭拜好兄弟雞豬魚三牲不要切。【切開不完整】5.祭拜好兄弟不可赤裸上身。【暴露身體不莊重】6.盡量穿鮮豔明亮色的衣服。【暗色系視線不佳，影響交通安全】7.祭拜好兄弟時，鮮花要擺盛開的，不可放劍蘭。【劍蘭猶如寶劍，對好兄弟成威脅性】9.祭拜好兄弟不放鞭炮，祂們易被炮聲嚇到，找不到回家的路。【無法回陰間】10.七月普渡燒金紙切勿圍觀觀看。【好兄弟搶錢易煞到】

黃玉貔貅：開運招財，錢進去、出不來。（照片/游定剛 拍攝）

除了拜拜祈求平安之外，鳥卦師王馨怡提醒民眾「不要迷信，但要相信」，更透露隨身攜帶6項小物，除了可帶來好運，也可趨吉避凶。1.黃玉貔貅：開運招財，錢進去、出不來。2.花生飾品：代表好事發生。3.大蒜飾品：代表金錢大賺。4.水晶豬飾品：代表諸事如意。5.水晶印章(刻名字)：招好運、順心。6.橄欖雕：趨吉避凶、保平安。7. 阿嬤五花油：含有岩蘭草可驅邪。8.薰衣草精油：安定、放鬆身心。

花生飾品：代表好事發生，大蒜飾品：代表金錢大賺；橄欖雕則是趨吉避凶、保平安。（照片/游定剛 拍攝）

阿嬤五花油：含有岩蘭草可驅邪。（照片/游定剛 拍攝）

水晶豬飾品：代表諸事如意。（照片/游定剛 拍攝）