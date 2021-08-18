2021 ThreeBond TPGA 挑戰賽職業冠軍林耕緯(左)接受朋友潑水慶祝奪冠。(TPGA提供)

ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第4站TPGA挑戰賽大崗山球場站，今天(18日)於高雄大崗山高爾夫球場進行最終回合，職業選手林耕緯發揮推桿準頭、後來居上，打出低於標準桿2桿的70桿，以兩回合總計低於標準桿6桿的138桿，棒走冠軍獎杯，並獲得獎金25萬元，這也是他職業生涯首冠。

已轉職業11年的林耕緯拿下這座職業生涯首冠十分興奮，除了感謝父母10多年來的全力支持，也特別感謝楊賢桂與楊賢源兩位董事長的贊助，以及新豐球場的栽培，他說：「這個冠軍使我信心大增，也希望日後能打出更好的成績。」

林耕緯小時候原本打羽球，國二14歲起才在父親帶領下接觸高爾夫，後來分別就讀嘉義高工與北市大訓練，17歲就轉職業，11年來在台巡賽起起伏伏，一直未有特別突出的表現，尤其近三、四年都未能獲得台巡年度前40名種子資格，去年與今年又碰上新冠肺炎疫情影響，不免自我懷疑，昨天還說：「今年再看看，若再打不出成績，就回嘉義老家幫忙做烘焙與咖啡生意。」

不過人生總是會有意想不到的安排，今天決賽林耕緯上演逆轉秀摘冠，他表示，雖然這是一場兩回合的比賽，但多年來的堅持，終於達成奪冠夢想，他會繼續突破自我，追求更好成績。

原並列第四位的職業選手廖煥鈞今天抓六鳥與一個雙柏忌，奮力揮出68桿佳績，原並列首位的高雄球場培訓的業餘選手張簡克諺交出72桿，兩人兩回合同為總桿139桿，1桿之差並列亞軍，獲得獎金7.5萬元及義盟興眼鏡實業股份有限公司贊助的太陽眼鏡與藍柏閣居家香氛精品贊助美商多特瑞舒緩霜一條。