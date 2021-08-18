出口旺、疫情緊，帶動能源消耗。根據經濟部最新統計，2021年上半年全台能源消費（油、電、氣等）受訂單火紅與疫情三級警戒影響，年增近6％，對比過去幅度不小。其中工業、住宅、服務業使用量都上升，僅運輸交通衰退。

能源消費與一國經濟成長、人民生活習慣息息相關。根據統計，上半年全台消耗4380萬公秉油當量能源，比去年上半年多出5.7％。能源局官員直稱：「這增幅算是多的。」

能源消費中，以工業部門成長9.8％最多，其次服務業部門增3.4％，住宅部門2.5％，但是運輸部分反跌4.1％。

能源局解釋，工業部門能源消耗最多可以理解，因為科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，外銷訂單連紅，出口暢旺，刺激廠商擴增產能，自然多用電多用氣。

住宅則是因三級警戒，民眾宅在加時間拉長電力消耗。服務業部門雖然零售業銷售受到疫情打擊，可是上半年前4個月是成長的，加以歸在這部門的醫院、政府各級機關等公共行政業，因支援防疫執勤與待命時間拉長，所以消費量也增加。

但是疫情也有使運輸部門減少能源使用，官員說，本土警戒後，高鐵、台鐵車次減少，開車人潮也少很多，運輸減少損耗是必然的。