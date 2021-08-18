帛琉旅遊泡泡團14日重啟，首發團旅客18日結束行程於晚間搭機抵達桃園機場，泡泡團旅客下機後，採專案模式入境，旅客依CDC協勤人員指示，到「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，行進路線與一般旅客徹底分流，參加的旅客都覺得值回票價，還有民眾已預約下次第二劑的行程。（陳麒全攝）

帛琉旅遊泡泡團14日重啟，首發團旅客18日結束行程於晚間搭機抵達桃園機場，泡泡團旅客下機後，採專案模式入境，旅客依CDC協勤人員指示，到「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，行進路線與一般旅客徹底分流，參加的旅客都覺得值回票價，還有民眾已預約下次第二劑的行程。（陳麒全攝）

帛琉旅遊泡泡團14日重啟，首發團旅客18日結束行程於晚間搭機抵達桃園機場，泡泡團旅客下機後，採專案模式入境，旅客依CDC協勤人員指示，到「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，行進路線與一般旅客徹底分流，參加的旅客都覺得值回票價，還有民眾已預約下次第二劑的行程。（陳麒全攝）

帛琉旅遊泡泡團14日重啟，首發團旅客18日結束行程於晚間搭機抵達桃園機場，泡泡團旅客下機後，採專案模式入境，旅客依CDC協勤人員指示，到「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，行進路線與一般旅客徹底分流，參加的旅客都覺得值回票價，還有民眾已預約下次第二劑的行程。（陳麒全攝）

帛琉旅遊泡泡團14日重啟，首發團旅客18日結束行程於晚間搭機抵達桃園機場，泡泡團旅客下機後，採專案模式入境，旅客依CDC協勤人員指示，到「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，行進路線與一般旅客徹底分流，參加的旅客都覺得值回票價，還有民眾已預約下次第二劑的行程。（陳麒全攝）

帛琉旅遊泡泡團14日重啟，首發團旅客18日結束行程於晚間搭機抵達桃園機場，泡泡團旅客下機後，採專案模式入境，旅客依CDC協勤人員指示，到「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，行進路線與一般旅客徹底分流，參加的旅客都覺得值回票價，還有民眾已預約下次第二劑的行程。（陳麒全攝）

帛琉旅遊泡泡團14日重啟，首發團旅客18日結束行程於晚間搭機抵達桃園機場，泡泡團旅客下機後，採專案模式入境，旅客依CDC協勤人員指示，到「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，行進路線與一般旅客徹底分流，參加的旅客都覺得值回票價，還有民眾已預約下次第二劑的行程。

帛琉旅遊泡泡團2.0重啟，首發團旅客在14日上午出發，18日結束行程於晚間19時39分抵達桃園機場，整班包機130名旅客搭機返台，讓桃機值班的員工表示，「好久沒看到整班飛機上這麼多旅客出現在機場了」。

旅客胡先生表示，這次是和太太一起搭機前往帛琉，在抵達帛琉後，直接前往施打輝瑞（Pfizer）疫苗，除了第一天略有酸痛感外，後續身體情況並未影響旅遊行程，他覺得現在疫情期間，參加帛琉泡泡團不但可接種疫苗，還可以旅遊相當划算，家族中也有人參與第二團行程，目前他已經預約好好九月份的旅遊行程，準備和太太再遊帛琉完成第二劑的疫苗接種。

旅客柯小姐說，以往都會利用暑假與先生及2名小孩一起出國旅遊，但疫情爆發後就留在國內，正好利用這次台帛旅遊泡泡的機會，全家人重溫出國旅遊的感受轉換心情，同時也與先生及13歲的大兒子進行輝瑞疫苗接種，家人覺得很值得，至於第二劑就選擇在國內預約施打。

另一位旅客表示，這次是2個家族同行，不但可以滿足出國旅遊的心願，也順利完成疫苗接種，在出發前並沒有特別挑選疫苗的品牌，至於第二劑疫苗，家人選擇在台灣接種，他表示「我對國內有信心，相信可以排得到」。

桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，今晚回台的旅客共有130人，全都是團客沒有散客，旅客離開機場時，一定要有專人接送、自駕或是由旅行社安排交通工具，希望透過桃機公司的安排準備，提供旅客好的服務，也讓他們滿意出遊行程。

桃園國際機場國境單位表示，帛琉泡泡團的旅客回台後5天內，須實施加強自主健康管理，不可搭乘大眾運輸工具，這5天若能落實一人一室，就可在自家進行，不強制要求入住防疫旅館，返國第5天完成PCR採檢措施，採檢陰性後，再進行9天一般自主健康管理。