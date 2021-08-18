美國金融巨擘道富銀行（State Street）指新冠疫情令居家辦公盛行，其位於寸土寸金的曼哈頓兩間辦公室因此空置，重新評估空間價值後決定轉租出去。知情人士透露道富高層已通知紐約員工不用回曼哈頓辦公室上班。

去年爆發疫情後，道富跟其他金融業一樣讓員工居家辦公。雖然後來其必須回辦公室工作的美國員工，只要遵守安全規定都能回去上班，但紐約辦公室仍然沒幾個人上班。

道富5月告知紐約員工，準備關閉在洛克菲勒中心附近的兩間辦公室。其託管銀行與資金管理等業務逾500名員工將受影響。

道富讓紐約員工可選擇在紐澤西和史丹佛等其他辦公室上班，但沒直接要求員工一定要去，他們可選擇適合自己的遠距離工作。道富保證為有需要的人員在曼哈頓設立一些共同工作的空間。

道富發言人帕特森（Edward Patterson）表示公司改變紐約不動產策略，給混合工作型態提供條件，確保不動產的安排能符合同仁工作地點的需求。

道富是重新評估紐約市辦公室用途的金融業者之一。因為紐約市租金昂貴、高稅率、與沒有明確擺脫疫情影響而復甦跡象，令金融業質疑是否值得花大錢維持跟疫前一樣大的辦公空間。

雖然像摩根大通等部份銀行與金融公司，已要求員工回到紐約辦公室上班，但其他同業並未積極做出同樣要求。

高盛保留紐約辦公室，但知情人士透露其計劃短期內擴大在佛羅里達州西棕櫚灘的總部。對沖基金Elliott年初已把總部從紐約遷往佛州。

紐約市Partnership商會會長威爾德（Kathryn Wylde）認為這是警訊，讓人知道紐約市並非理所當然是金融中心。居家辦公讓大家能在任何地方工作，金融人才不一定要聚集紐約市。