先前媒體報導過，一名 21歲的英國大學生想要到「最危險國家」探險，因此前往阿富汗，結果就遇到塔利班攻下喀布爾，這下子悲劇了。最新發展是，他已經成功脫險，在8月17日搭上英國軍用運輸機離開阿富汗。

商業內幕(Business Insider)報導，這位年輕人名叫邁爾斯‧勞特利奇(Miles Routledge)，於8月13日抵達喀布爾，原計劃於8月19日結束他的冒險。然而塔利班於8月15日進城，所有商業航班都被取消，他急得透過網路向外求救。

他的求救有效，他在星期二(17日)搭上英國軍用運輸機離開，已到安全國家的防疫旅館隔離，驚魂甫定後，他向商業內幕描述他的歷險記。

Lord Miles Routledge has successfully fled Kabul onboard the British Army Plane

‧特利奇說，塔利班於星期天晚上進入喀布爾時，他的阿富汗導遊立即帶領他穿過城鎮，把他從原本居住的旅館，送到聯合國安全屋。

勞特利奇表示，他第一時間打電話給英國駐喀布爾大使館，但沒有人接聽，之後連絡Input 雜誌，不過所得到的幫助不大，他試圖尋找其他大使館幫忙，但多數都已關閉，最後是加拿大大使館對他的幫助最大。

到了安全屋後，裡面有很多外國人，他們很快就被告知，必須設法前往喀布爾機場，因為搭飛機是離開這座城市的唯一途徑。

「我們被告知必須放棄安全屋，因為塔利班要接管。塔利班只提出一個條件，就是必須放棄武器，塔利班保證會讓外國人安全離開，而他們也信守承諾。」

勞特利奇說，離開安全屋時的心情很奇怪。他們表現的相對和善，有些人還與他們（塔利班戰士）拍照，握手並微笑。

前往機場花了很長時間，因為交通非常混亂，我們在泥濘的路上等車等了幾個小時，上車以後也是走走停停。到了喀布爾機場時，有一架英國軍用飛機等著他們，勞特利奇發現裡面主要是援助和慈善工作者、軍人、公務員和其他外國人，卻沒有其他阿富汗人。

他還說，護送他們的英國士兵似乎鬆了口氣，「很多人都像我一樣精神還算好，他們很累，但很高興能出去。」

飛機的目的地是杜拜國際機場，隨後勞特利奇就順利多了，搭上返回英國的飛機。他現在正在防疫旅館隔離。

雖然勞特利奇成功了，但仍有數百人困在阿富汗。英國外交與發展辦公室表示：「我們正在努力聯繫還留在阿富汗的英國國民，以幫助他們離開這個國家。」

截至星期三，英國仍從阿富汗撤離國民。負責疏散工作的海軍中將班·基爵士(Vice Admiral Sir Ben Key)說，大約 300 名公民已被安全轉移。

回頭說勞特利奇的歷險，他告訴商業內幕，他在喀布爾遇到的阿富汗人對塔利班到來的反應各不相同。

「大多數阿富汗人的反應分為3類：1.對戰爭不關心，無所謂。2.震驚局勢惡化的速度太快，擔心自己未來會有危險。3.很高興，因為他們相信塔利班是好的。

勞特利奇說，與他交談過的許多阿富汗人，將塔利班的崛起歸因於美軍的倉促撤軍。

「我問過的很多人，他們都對美軍突然的離開感到難過，他們覺得自己被美國拋棄了。」

至於他當初為什麼選擇訪問阿富汗，勞特利奇說這是大學畢業前的最後一次瘋狂，畢業後進入職場，就不太可能這樣玩。此外，每個情報機構都表示，喀布爾至少可以維持 30 多天，「我認為這是在我的風險承受範圍內。」