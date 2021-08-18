1名女網友控訴男友打工場所的老闆娘對男友獻殷勤，不但請吃飯，還會接送回家，某日她看男友手機，發現對方竟傳訊「你乖、Love you」、「如果我沒有家庭，我就跟你」，她說對方已婚、有2個孩子，但2人的對話「根本已經關心到床上」；事後質問男友，男友則解釋不知如何拒絕對方、沒有喜歡對方，讓她相當起疑。

該女網友在Dcard上發文表示，她男友打工場所的老闆娘平時保養很好，也是2個孩子的母親，該老闆娘經常主動照顧她的男友，還會請吃飯、喝酒、開車幫忙送回家，她原本不以為意，但她發現最近男友比較少提起對方，詢問起也都含糊其辭，對方也會時不時傳訊息給男友，最後她偷翻男友手機，發現許多露骨的對話。

女子看男友手機，發現該老闆娘竟傳訊「你乖、Love you」、「如果我沒有家庭，我就跟你」，她說對方已婚、有2個孩子，但2人的對話「根本已經關心到床上」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，該女老闆在訊息中說「你不想陪我講一下話」、「你乖、拜託、Love you」、「我承認我自私，是我自己喜歡你」、「如果我沒有家庭，我就跟你我願意」、「不要愛我不值得，我不想傷害你」；原PO看到內容相當崩潰，「看來根本就是已經關心到床上了的那種」，她之後截圖詢問男友，對方解釋只是不知道怎麼斷然拒絕，也擔心沒工作，強調沒有真的喜歡對方。

該女網友PO文詢問其他網友的想法，網友則留言說「如果有上床就掰掰，如果只是老闆娘單方面糾纏，可以再觀察」、「不要相信！有一天男友就會沒了，老闆娘都暗示這麼明顯了，妳男友又不是木頭」、「當然是找到她老公，把這些給老公看啊，要壞一起壞」。