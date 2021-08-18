《頭條開講》

美國撤軍後，塔利班不費吹灰之力就拿下首都喀布爾，外界憂心，台灣等盟友將落得同樣下場。美國國安顧問蘇利文重申對台承諾，稱情況與阿富汗不同，美國對台灣承諾一如既往堅實。前民進黨立委郭正亮表示，美國在前18年每年都對阿富汗政府軍說，「我對你的承諾堅如磐石」；但去年2月29日，川普跟塔利班簽協議，塔利班卻要求阿富汗政府不能參加，川普居然答應，這叫堅如磐石，「笑死人」。

郭正亮18日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，去年2月29日，前美國總統川普和塔利班簽的協議，川普的條件是釋放5000個塔利班的軍人。事實上，塔利班軍事力量壯大，是川普造成的，事實上，去年2月29日，川普跟塔利班簽協議之前，美國都說它對阿富汗的承諾堅如磐石，所以蘇利文顯然不瞭解美國的歷史。

郭正亮認為，美國在前18年每年都對阿富汗政府軍說，「我對你的承諾堅如磐石」。然後去年2月29日，川普跟塔利班簽協議，塔利班要求阿富汗政府不能參加，川普居然答應，所以那是兩方會談，並不是三方會談。阿富汗政府是沒有參加的，這叫做堅如磐石，笑死人。

郭正亮指出，從這個事件來看，分成兩個部分，第一個部分，阿富汗政府貪汙腐敗到了極點，甚至連士兵都領不到薪水，軍官卻把軍武拿去賣，總統則A了1.69億美元要跑路，這是台灣要警惕的，為政就要做得正，才能凝聚國內的團結，阿富汗就是民心不想打仗，會認為為什麼要幫貪官汙吏。

郭正亮接著指出，第二個部分，美國發現事不可為，就會重新定義它的國家利益。我們已經看過太多類似經驗，越南、伊拉克、敘利亞，美國本來是要支持庫德族自治，結果仗已經快打完了，美國卻說不方便，就走掉了，也就是說，美國隨時都在重新定義它的國家利益。