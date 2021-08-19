塔利班15日不費一兵一卒，拿下阿富汗東部大城查拉拉巴，3天後當地爆發罕見的公開示威，塔利班士兵在街頭開槍，血腥衝突造成至少3人死亡、逾12人受傷。

紀念1919年英國結束統治的「阿富汗獨立日」前一天，在首都喀布爾以東約115公里的查拉拉巴（Jalalabad），數十名民眾爬上帕什圖尼斯坦廣場（Pashtunistan Square）一座建築物頂樓，降下塔利班占領這座城市時升起的白底黑字旗幟，改掛上黑、紅、綠三色相間的阿富汗國旗。

這起升旗事件隨即引爆塔利班當地民眾的衝突。社群媒體上流傳的現場影片顯示，隨著塔利班士兵的槍聲響徹人車熙攘的十字路口，示威群眾也逐漸散開。

在另支影片中，數十人在街上行進，手中揮舞阿富汗國旗，一旁圍觀的民眾也紛紛吹起口哨，表示對他們的支持。

查拉拉巴一家通訊社的記者表示，他和另家電視台攝影師報導動亂情況時，遭到塔利班士兵毆打。

半島電視台（Al Jazeera）則指，查拉拉巴郊外達隆塔（Daronta）區的一個廣場也傳出槍響。那裡的民眾同樣因把塔利班旗幟換成國旗，而遭到攻擊。

據半島電視台在喀布爾的報導，儘管遭到暴力鎮壓，查拉拉巴的抗議活動已迅速擴展到其他數個省份。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1100818