塔利班15日不費一兵一卒，拿下阿富汗東部大城查拉拉巴，3天後當地爆發罕見的公開示威，塔利班士兵在街頭開槍，血腥衝突造成至少3人死亡、逾12人受傷。
紀念1919年英國結束統治的「阿富汗獨立日」前一天，在首都喀布爾以東約115公里的查拉拉巴（Jalalabad），數十名民眾爬上帕什圖尼斯坦廣場（Pashtunistan Square）一座建築物頂樓，降下塔利班占領這座城市時升起的白底黑字旗幟，改掛上黑、紅、綠三色相間的阿富汗國旗。
這起升旗事件隨即引爆塔利班當地民眾的衝突。社群媒體上流傳的現場影片顯示，隨著塔利班士兵的槍聲響徹人車熙攘的十字路口，示威群眾也逐漸散開。
在另支影片中，數十人在街上行進，手中揮舞阿富汗國旗，一旁圍觀的民眾也紛紛吹起口哨，表示對他們的支持。
查拉拉巴一家通訊社的記者表示，他和另家電視台攝影師報導動亂情況時，遭到塔利班士兵毆打。
半島電視台（Al Jazeera）則指，查拉拉巴郊外達隆塔（Daronta）區的一個廣場也傳出槍響。那裡的民眾同樣因把塔利班旗幟換成國旗，而遭到攻擊。
據半島電視台在喀布爾的報導，儘管遭到暴力鎮壓，查拉拉巴的抗議活動已迅速擴展到其他數個省份。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1100818
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。