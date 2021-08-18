受到鋒面接近影響，今晚（18）到明（19日）台灣附近大氣不穩定，各地轉為多雲時陰的天氣，易出現短暫陣雨或雷雨。專家提醒，周四整天多雲偏陰，北部地區和山區熱對流容易發展，整天都有雷陣雨發生機率。

中央氣象局表示，今晚至明天鋒面位於台灣北部海面，由於太平洋高壓勢力較弱，天氣仍較不穩定，雲量偏多。馬祖、金門較接近鋒面，易有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖易有短延時強降雨，有局部較大雨勢發生的機率；清晨至上午台灣西半部沿海地區及澎湖有零星短暫陣雨。氣象局今晚發布大雨特報，南投、彰化、雲林地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風。

氣象局發布大雨特報，南投、彰化、雲林地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

「天氣風險WeatherRisk」主播謝翔宇表示，今晚起到明天受鋒面影響，各地天氣轉不穩定，北海岸有短暫陣雨。整體天氣可說是「多雲時陰偶陣雨」，午後北部地區和各地山區容易熱對流發生，有較大雷陣雨發展機會。

謝翔宇說，鋒面從周三晚上開始接近，各地雲量開始增多，整體大氣不穩定提高，各地易有雷陣雨發生，到周四（19日）降雨最顯著，周五（20日）鋒面逐漸東退，風向轉西南風，各地恢復成典型夏季天氣，午後對流以山區為主。

氣象局指出，明各地高溫約30-32度，整體雲量較多，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的可能。