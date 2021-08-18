當沖降稅延長有譜，市場像吃了定心丸，激勵台股今（18日）上演高達400點的V轉反彈秀，終場上漲164點，收長下影線紅K棒，吞噬周二長黑K線，成交量來到4174億元，呈現價漲量增。投資人最關注的是，大盤止跌訊號浮現了嗎？準備要展開反攻嗎？法人指出，台股是否在這裡順利落底，還要觀察國際盤勢與成交量能否持續放大兩大關鍵，才能下定論。

台指期今日盤後結算，台股早盤一度重挫逾240點，指數最低殺到16418點，隨後低接買盤進場，聯發科、聯電等電子權值股大漲逾3%，加上航運股神救援、11檔強攻漲停，帶動指數終場大漲 164 點，收在16826 點，終結日K連九黑，高低震盪達407點，成交量放大至4174.億元。

法人籌碼面變化，外資持續賣超22.48 億元；投信則買超 10.16 億元；自營商買超 18.79 億元，三大法人合計買超 6.61 億元。

摩爾投顧分析師黃睿緯指出，爭議多日的當沖稅問題，今天傳出好消息，當沖降稅優惠確定延長，無疑是對近來成交量低迷的台股，打上一劑強心針。雖然今日台股開盤，受到美股大跌影響，再度開低，但盤中成交量不斷放大，終場成交量來到4174億元，比昨天的成交量2997億元，多上近1000億元，大盤隨著成交量放大止跌回升，因連9日下跌，今天大盤又開低，乖離率已拉大，短線進行技術性跌深反彈。

黃睿緯分析，自8/5開始台股連9跌，融資餘額減少246億元、8.4%，同期間的大盤指數自高點回檔修正以來，短短9個交易日，區間跌點達到962點、跌幅5.4%，融資餘額減幅高於加權指數跌幅，可見散戶看到成交量大幅萎縮，而自行退場，融資浮額應已清理完畢，而大盤是否在這裡會順利落底？需再配合未來國際盤勢與成交量能能否持續放大，才能下定論。

法人也認為，大盤指數止跌回穩，短線不須再殺低，但後續籌碼仍有待消化沉澱，近期先站回半年線，接下來收復季線，台股才有望重返多頭格局。