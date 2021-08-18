根據內政部營建署統計資料，公布臺中市最新污水處理率已於110年6月份達到了67.83％；對比107年的數據顯示，臺中市近三年期間增加21.67％，同期間六都的污水處理率成長，臺中市的表現名列前茅排行居冠。

台中市22.36％的接管率，反映在接管戶數上，也突破22萬戶大關；單單今年接管戶數，更超過2萬6千戶，預估今年單一年度的接管戶數，將會再創台中的歷史新高紀錄。這要感謝廣大臺中市民鼎力配合，支持污水接管工程；同時，要誠摯致謝工程施作人員，焚膏繼晷的辛勤付出，讓「看不見」的良心建設工程，可以造福都市環境衛生。

市議員朱暖英指出，污水下水道工程相較其他公共工程性質，並不像道路、捷運工程，較容易看得見而受到矚目注意；污水下水道工程雖是看不到的建設工程，但它卻關係到城市環境保護，默默在提升公共居住品質的層面發揮作用。

像市民住戶接管之後，住戶水溝就較不會散發惡臭，且家用污水不會再回流，造成居家環境二度汙染。水溝、化糞池不再會是蟑螂和老鼠的家，可以讓整體公共環境衛生變得更好，希望水利局要繼續努力保持，提升污水下水道接管率，早點讓臺中市更加永續宜居。

朱暖英特別提及，水利局污水下道鋪設人員相當辛苦，因為下水道工程多半在地表下施工，環境十分惡劣；施工人員必須長期面對骯髒的環境，操作繁複的機器設備，才能讓台中市污水處理率出現21.76 ％進步，超越前任市府的表現。

朱暖英表示，肯定台中市水利局局長，在協調污水處理問題上的整體表現，除此之外，也期許水利局污水下水道接管率要繼續努力提升，它是我們城市環境保護最重要的里程碑。