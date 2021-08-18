演藝圈充斥各種不同個性的人，韓國天團Super Junior成員希澈（金希澈）出了名人緣好，無論是偶像還是大演員很少不是他的好朋友；昔日希澈就曾在節目《認識的哥哥》透露，光是手機通訊錄就存有6000人左右，最近更在《我家的熊孩子》意外曝光存聯絡人的獨家備註方式，讓網友全笑翻。

希澈在2005年還是SM娛樂練習生時，就以演員身分初次在螢光幕上亮相，童年11月以男團Super Junior成員身分正式出道，至今已超過15年，而他不僅有比女人還美的外貌，在演藝圈更是男女老少通吃，用半個演藝圈都是他的好友來形容也不為過。

過去希澈曾在節目《認識的哥哥》中無意間聊到，自己手機通訊錄存了至少6000人，超強人脈當時就讓其他主持人和來賓嚇到。但藝人手機通訊錄通常為了保護其他藝人朋友，都會以特別的儲存備註，除了當時他說Brown Eyed Girls成員佳仁在他的通訊錄中，標記成「眼線」。

近日節目《我家的§熊孩子》最新一集中，希澈玩遊戲懲罰是要打給手機通訊錄裡面的好友，通訊錄裡面的備註意外被Super Junior成員神童和銀赫唸出來，像是女神宣美寫成「GASHINA宣美」，她的名字前面試她的人氣熱門歌曲；大明星金秀賢則是被記成「來自星星的金秀賢」，《來自星星的你》是金秀賢代表作之一。

希澈也急忙解釋，這樣備註是為了避免搞混同名的人，因此特地加上每個人的經典代表作；許多網友看完節目也被希澈的小聰明笑翻，但也很認同這個人脈王超實際的好點子。