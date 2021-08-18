逃避酒測攔檢後果嚴重！一輛白色福斯廂型車昨（17日）晚間行經北市辛亥路復興南路口，遇酒測攔檢點竟不停車，來是來個「鬼之右切」，向右切出加速逃逸。北市警「以車追人」，已查出車主身份，將依違反道交處罰條例拒檢，祭出18萬重罰，並可依法扣車、吊銷駕照。

台北市警局17日進行全市酒駕攔查勤務，大安警分局和平東路派出所在辛亥路往復興南路方向設置酒駕攔檢點，據ETtoday新聞雲報導，晚間22時54分左右，一輛白色福斯廂型車行經該攔檢點，沒有停下、搖下車窗接受警員檢視，竟加速右切逃離，還撞到現場擺設的交通錐，幸好值勤警員沒有受傷。

警方根據蒐證影片「以車追人」，從車籍資料找到車主，並依〈道路交通管理處罰條例〉第35條第4項第1款規定「駕駛汽車行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受檢查。」，開出18萬元新台幣罰單，並通知監理單位依規定扣車、吊銷駕照。

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