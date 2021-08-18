總統蔡英文今（18日）首度對阿富汗情勢公開發表談話，她在民進黨中常會致詞時表示，「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。對此，前民進黨立委郭正亮直言，自己聽到蔡英文這句話其實是蠻震撼的。此外，《路透社》今天公布美國總統拜登一份最新民調指出，拜登的支持度從53%跌到46%，創下上任後民調最低點，郭正亮指出，國際上有看法認為，拜登在處理美軍撤離的作法上出了問題。

對於蔡英文提到「台灣該靠自己」，郭正亮18日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，自己聽到蔡英文這句話其實是蠻震撼的，他想先說2件事，第一，立法院國防委員會過往常常會質詢國安高層，「對岸若攻台，台灣能撐多久」，國防部長曾說7天，他覺得這樣說有些失職。第二，過去台灣民意基金會曾做過一份民調詢問，「對岸若有朝一日武統台灣，美國會不會協防台灣到底？」有6成的國人認為會「防到底」。從這2件事來看，綠營不正是長期對內宣傳，要讓國人想法連結嗎？不然外交部長吳釗燮的口頭禪又怎會變成「台美關係，堅如磐石」？

話鋒一轉，談及美軍從阿富汗撤軍一事，郭正亮說，其實早在美國前總統川普任內，就已經在談撤軍的問題，只是後來川普沒有連任，但是在去年2月29日就已經簽訂了，因此美國並不是突然間就撤軍，而且這個公開的撤軍承諾，北約的大國也都知情，但讓英國和德國火大的是，美國給的情報都是錯的，這才是重點。

郭正亮也提到，今天《路透社》公布拜登一份最新民調指出，拜登的支持度從53%跌到46%，創下上任後民調最低點，國際上有看法認為，拜登在處理美軍撤離的作法上出了問題，即美國的情報方方面面完全錯誤，且阿富汗政府腐敗的程度超乎大家想像，阿富汗總統還帶了1.6億美元現金逃跑，甚至阿富汗政府軍沒領到薪水，許多政府軍不戰而降，幾乎守都沒守，難道美國完全都不知道？郭正亮認為，「能力」才是真正的問題。