曾經紅極一時的大陸頂流男星吳亦凡，被19歲網紅都美竹踢爆酒局選妃、誘姦未成年少女等惡行，本月16號被依涉嫌強姦罪批准逮捕。而吳亦凡與楊紫主演的古裝年度大作《青簪行》，更因為吳亦凡被全面封殺害慘，確定無法播出，這也讓被封為太監專業戶的資深男星蘆永軍不滿辛苦白費，火大怒摔《青簪行》劇本。

吳亦凡與楊紫主演《青簪行》命運多舛，去年才因為新冠肺炎疫情影響一度停工，好不容易在同年7月殺青，原計畫在今年暑期播出，想不到竟又碰上吳亦凡涉強姦被捕事件，播出時間遙遙無期。業界更盛傳將由陳飛宇補拍男主角戲份，但已被陳飛宇方否認。

《青簪行》播出遙遙無期，太監專業戶蘆永軍怒摔劇本。(取自蘆永軍微博)

曾在《特工皇妃楚喬傳》、《如懿傳》等多部電視劇飾演太監，而被封為太監專業戶的大陸男星蘆永軍，更是在微博PO出一段他怒摔《青簪行》劇本的短片，無奈寫下：「八個月的辛苦！涼涼了！」

不過蘆永軍也因為這部怒摔劇本影片，引來網友兩極評論，甚至被質疑是在蹭熱度，讓他火大開嗆酸民，「首先我不是曾誰的熱度，我沒那麼無聊！不管你是誰家的粉，跟我沒有半毛錢關係！我只是用之前發過的抖音短視頻調侃一下而已！關於劇本，我所拍過的戲，劇本都會認真收藏！還有，我演太監怎麼了？難道一部戲裡只有男一和女一嗎？只有小演員沒有小角色，一部戲的成功不是只靠男一號和女一號的！還有眾多的配角還有更多的群眾演員！缺一不可！太監專業戶我自豪！」