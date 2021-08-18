近期因梅雨及颱風影響，連日豪雨造成台中市道路坑洞增加，市府除加強道路巡查，也啟用透地雷達、IRI平坦儀進行檢測，以最短時間修復坑洞，提供安全用路環境；針對市議員18日質詢提及中市近期通報的道路坑洞數量偏高一事，台中市政府建設局澄清，議員所指案件數字涵蓋人行道、側溝或其它設施損壞件數，並非均為道路坑洞案件，市府持續努力提升道路環境，道路坑洞通報數量已逐年減少。

建設局說明，市府接獲道路坑洞查報後，除進行交維警示，也依規定於24小時內立即完成坑洞修補，並針對路面凹陷部分使用方正切割工法，修補路面下陷並同時修復路基，避免二次沉陷影響交通。

針對地下管線漏水造成路面掏空，市府接獲通報後會立即設置交維設施，並邀集相關管線單位釐清漏水原因後，要求管線單位立即進行修復，後續針對深挖工程、道路下方地下管線會集處進行列管並加強檢測。

對於近期文心南路出現坑洞，水利局表示，找出真正原因才能還給民眾行的安全，水利局針對文心南路坑洞問題已委託公正第三方台灣省土木技師公會協助鑑定，後續會進行鑽探調查等工作，以釐清塌陷形成原因，亦會進行3處鑽探工作，包含目前下陷的兩處及異常點，已於今日進場進行位置高程測量及管線套圖等鑽探準備作業，完成後即進場實地鑽探。