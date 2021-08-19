檢調獲報，空軍退役少將錢耀棟、退役中校魏先儀涉及為大陸地區發展組織，企圖吸收前國防部副部長張哲平等人。北檢今天搜索約談錢、魏到案，依國家安全法發展組織罪嫌偵辦。

鏡週刊日前報導，檢調偵辦一起共諜案時，查出一名來自香港的謝姓商人受中國國安部系統指示，以經商名義來台發展組織，涉嫌吸收多名退役高階軍官，這些退役軍官頻繁與仍在軍中的學長、學弟聯繫，並邀約餐敘。

報導還指出，前國防部副部長、現任國防大學校長張哲平上將涉嫌與共諜組織多次餐敘，甚至張的妻子被招待赴香港旅遊，遭國安調查。

張哲平當時表示，有關家人赴大陸省親、旅遊均為自費；且他與同學、退伍袍澤、友人間聚餐等情事，也都嚴守保密要求及廉政相關規範，絕無不法言行。

檢調蒐證後懷疑，謝姓商人疑似透過錢耀棟、魏先儀接觸軍方人士，北檢為釐清案情，今天指揮法務部調查局國家安全維護工作站執行搜索2處，以被告身分約談錢耀棟、魏先儀，將釐清2人是否遭謝姓商人吸收並為其在台發展組織。

錢耀棟晚間先行抵達北檢接受檢察官複訊，面對媒體詢問是否被吸收成為共諜時，未表示意見。（編輯：方沛清）1100818