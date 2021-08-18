近期航運股價一路疲軟，先前多家外資出具報告看空貨櫃三雄後市發展，大幅修正其目標價，而在不久前，記憶體也被外資報告看衰，記憶體廠旺宏董事長吳敏求直轟該報告「沒有知識」，今（18日）航運一改以往頹勢，在貨櫃三雄率領之下，11檔航運股尾盤漲停作收，對於此前外資看衰的報告，航運業界也對旺宏董事長吳敏求那一番話心有戚戚焉。

長榮上半年合併營收為1899.19億元，年增117.43%，每股盈餘達15.03元，獲利表現十分亮眼，然有美系外資出具報告，看好長榮下半年持續成長，更預估今年EPS高達41.19元，但以明年底2.4倍的股淨比來看，認為目前股價太貴，重申「劣於大盤」評等，且將85元目標價上修至89元；而另一家美系外資雖維持「買進」評等，且目標價120元，但卻預估長榮今年EPS僅17.48元，換言之，等於預估長榮下半年每股盈餘僅約2.45元。

相較之下，亞系外資則維持「中立」評等，以及165元的目標價，較符合市場預期；另一方面，本土投顧更是樂觀，一舉大幅調升長榮股價至371元的新天價，為長榮回落以來少有調升的目標價。

航運股自7月以來疲軟不堪，外資的報告無疑再度重挫投資人對航運族群信心，台驊投控董座顏益財痛批，外資這些報告都是有目的的，外資在長榮、陽明200元以上賣、萬海300元以上賣，如今卻給出這樣不合理的目標價，明顯是要「調低目標價，讓大家殺」。

航運族群股價低迷許久，今日人氣回溫，由貨櫃三雄領銜，航運股11檔尾盤強攻漲停，資金明顯回流，成交比重占大盤逾23%，其中陽明成交值達423.2億，成交張數為32.4萬張，為上市第一；長榮成交值為356.8億，成交張數27.2萬張；萬海成交值228.3億，成交張數達10.6萬張。