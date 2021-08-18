中彰投分署配合行政院推動「強化社會安全網計畫」，攜手中彰投三縣市地方政府社會局(處)，提供專人駐點就業諮詢服務。(中彰投分署提供)

勞動力發展署中彰投分署配合行政院推動「強化社會安全網計畫」，攜手中彰投三縣市地方政府社會局(處)，自109年2月起於14處家庭(社會)福利服務中心提供專人駐點就業諮詢服務，為讓民眾在疫情期間也能安心接受服務，除提供視訊諮詢服務申請外，也針對過往服務過程中，民眾常關注的議題(如職涯方向不清等)，於9月份推出4場線上就業促進課程，歡迎民眾報名參加。

中彰投分署長林淑媛表示，「強化社會安全網計畫」主要針對社區中需關懷對象(如更生人、高風險家庭成員或弱勢青少年等)，透過勞政和社政跨單位的合作，掌握個案問題與服務需求，提供跨專業積極性的就業與脫貧服務。自去年2月迄今，在勞社政雙方的密切合作下，已服務超過600位弱勢民眾。

疫情期間為讓服務不間斷，除推出視訊就業服務外，考量這些民眾多有職涯方向不清、求職技巧不足或有家庭照顧責任難以重返職場等問題，特別規劃就業促進課程。而9月份即將辦理的4場次線上課程，包含：生活價值觀與翻轉可能、創業入門守則、面試技巧、職涯探索等主題講座，就是希望協助更多弱勢民眾強化求職準備。

該分署也提供許多就業促進措施，從民眾求職前的準備，一直到就業後的適應需求，配合職場學習及再適應計畫、僱用獎助津貼、缺工就業獎勵、跨域就業津貼等各項就業促進工具，協助民眾提升職場專業力並穩定就業。 若民眾想要了解線上就業促進課程、駐點諮詢服務及各項就業協助措施，可向中彰投分署各就業中心洽詢，將有專人提供服務。