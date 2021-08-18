美軍撤離阿富汗，阿富汗一夕變天由「塔利班」掌權，大量民眾逃離，「今日阿富汗，明日台灣」的聲音在台灣引發討論，藍綠陣營甚至還在1949年國民黨撤退來台展開口水戰，台灣基進立委陳柏惟更說，若沒有國民黨，台灣不是獨立建國，就是成為美國第二或第三大州。對此，宅神朱學恒直言，地理跟數學都不好，真的很丟台中人的臉，「簡直零分」。

針對陳柏惟的說法，朱學恒18日晚間在臉書上表示，「柏惟你真的很丟台中人的臉，架空歷史亂扯也就算了，還台灣成為美國第二大州咧」，地理跟數學都不好，簡直零分。

朱學恒指出，台灣面積是36193平方公里，美國第三大州是加州，面積423967平方公里，是台灣的11.7倍，「是不是連小數點和除法都不會啦！柏惟數學裡面3萬6大於42萬是怎麼搞得？」若真的要用面積來算，台灣小於西維吉尼亞州（62756）大於馬里蘭州（32131），應該是第４２大州，到底要怎麼樣地理、歷史、數學爛成這樣才會覺得是第三大州啊？

網友們也留言回應朱學恒，「之前上數學、地理、歷史應該都在打瞌睡」、「他究竟是怎樣選上的」、「我在想：現在到底有誰敢承認他投票給3Q過？」、「好啦，把你身上標有中華民國的東西全部捐出來，等你們改為台灣國的時候再領回去吧」、「台中人加油把握機會清理草包」。