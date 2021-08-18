國產高端疫苗預約不如預期，多出20萬劑空缺，預約率不到7成，指揮中心緊急開放向下施打，截至18日下午5點，一共有8.2萬20至35歲年輕人預約，對此有網友提問，如果高端再度出現過剩情形，會發生什麼事，底下鄉民一面倒回答「國軍接收」。

網友在PTT八卦版PO文「高端如果再滯銷，會發生什麼事？」，他指出，疫情爆發後，大家搶打疫苗，原本不少對AZ有疑慮的也都去打。而高端預約系統開放不久就大當機，以為民眾很踴躍，結果出來完全不如預期，只好向下開放推銷給年輕人，若還是消化不完，會發生什麼事。

底下鄉民一面倒，紛紛留言：「送國軍」、「當然是國軍啊」、「國軍瑟瑟發抖中」、「國軍這時就發揮功用了」、「如果打疫苗有假，阿兵哥應該會搶著打」、「鼓勵國軍打高端放榮譽假」、「哪次不是國軍處理」，也有人回答：「側翼會出來罵說不打高端的就是不愛台灣」、「教職員吧，現在已經說沒打疫苗的7天就要戳一次鼻孔了」、「不會滯銷啦，1450搶著打」、「會不會到時候CDC說一次可以打兩劑」。

昨天(17日)高端預約數字出爐後，就傳出國軍進行內部調查，用急件詢問士兵接種高端意願，並要求所屬單位火速調查回報，對此陳時中僅表示，想打疫苗者都予以尊重，但疫苗量能與個人意願也會納入考量。