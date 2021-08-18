真的是顛覆三觀！泰國一名男子外遇，因為沒錢了，竟將小三帶回家，還毫不客氣

「這樣的男人真是垃圾到不能垃圾！」，泰國一名女子上網爆料，指自己的姊夫外遇後，竟理直氣壯將小三帶回家，還說3個人一起住、一起賺錢、一起花，氣得她忍不住上網揭露姊夫渣男行徑。

據泰國中文網報導，38歲女子向記者表示，她與前夫結婚15年，8月11日正式離婚。而離婚的原因是，前夫外遇後，竟然要帶小三回家一起住，還說這樣家裡會「多一個勞動力」，可以一起賺錢花。

女子當然聽不下去，立刻決定「炒」了老公，讓他去跟小三想幹嘛就幹嘛，不要來煩她跟孩子就好。豈料，離婚後前夫竟然跑回家中撕毀離婚證明，把家中鬧個天翻地覆，還指責前妻蠻不講理、破壞家庭幸福。

女子表示，自己可說什麼都沒有了，銀行存款幾乎為零，卻還背著房貸、車貸，前夫也是因為沒錢，所以才帶著小三回來，要求跟她復合，還說一起住一起賺錢，女子無奈說，這真的是顛覆自己的三觀，不知怎會跟這樣的男人在一起15年。