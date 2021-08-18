外商康健人壽最新公布「360度康健指數」調查報告指出，台灣在整體健康指數為55.9，從五大面向綜合得分上，排名全球倒數第三，只贏過韓國與日本；排名倒數原因有，超過9成的台灣女性受訪者感到壓力、高於亞太區國家與地區，五大面向指數皆下滑，其中，以家庭指數下滑幅度最大，財務指數依舊是亞太區吊車尾，僅10％受訪者對退休財務有信心。

「360度康健指數」由康健人壽母公司美國信諾保險集團發布的調查報告，從身體、家庭、財務、社交、工作五面向，了解全球和台灣民眾的健康狀態，於今年4月間調查全球包括台灣在內的21個國家地區，共1萬8000名18歲以上的受訪者，就五大面向深入探討疫情下民眾健康狀態的改變。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，今年的調查顯示，在面對疫情不確定因素的影響下，全球各國的民眾不僅生活型態改變，身心健康狀態也跟著起伏。台灣在今年5月面臨到疫情爆發的考驗，雖然今年調查是在2021年4月進行，但還是可以從調查結果中發現不少值得關注的現象。

例如，多數台灣女性受訪者都感到壓力、國人在家庭指數下滑幅度最大、台灣整體指數在亞太區各國中依舊位居倒數，這些都顯示國人需要更正視生活中面臨到的壓力和挑戰，並尋求適當的專業協助，讓自己和家人都可以擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

台灣整體康健指數為55.9，在亞太區的11個國家地區中排名倒數第3，僅贏韓國的54.0和日本的53.2。

分別看台灣的五大面向指數，最低分的為財務指數47.3，亞太區倒數第三；身體指數51.8，為亞太區中最低；再來是社交指數57.2、家庭指數58.5，都是亞太區倒數第三；最高分的工作指數63.1，在亞太區倒數第四，高於韓國、日本和香港。

今年調查也發現，家中是否有小孩對整體康健指數也有關聯性影響；家中擁有小孩的父母，在疫情期間內反而展現出較佳的健康狀態和心理韌性，特別是需要工作的上班族父母，顛覆外界認為「有小孩的上班族父母比較崩潰」的印象。在全球和台灣，有小孩的受訪者普遍呈現較正向的健康狀態，在台灣擁有18歲以上「大小孩」父母的健康狀態，又比擁有18歲以下「小小孩」的父母來得更好。

台灣財務指數如同往年依舊是五大面向中最低。今年的調查發現，18-24歲族群的財務壓力最大，僅有5％的受訪者對長期財務抱持正面態度；50-64歲屆退族中僅16％對自己的財務狀態有信心，而65歲以上的退休族群也只有13％的人感到財務自由。整體而言，台灣受訪者中，僅有10％的人覺得自己擁有足夠資金迎接退休生活，且女性族群的財務指數比男性來的更低，分別為45.5和49.1。