宇宙擔任結業典禮主持人。（三民高中提供）

中華彩虹天堂協會成立國高中生夢想孵化基地「The Stage」平台，與新北市三民高中合作舉辦「創創實驗室」線上課程，吸引37所學校近兩百位國高中生參與，15日成果發表會暨第一梯次結業典禮，邀請「宇宙」林思宇擔任主持人，下一梯次即將任教的歌手金陽、陳曼青也在典禮上亮相表演，金陽一連演唱3首饒舌歌曲，結業典禮秒變Live House，陳曼青則帶來精心準備的組曲。

「創創實驗室」線上課程師資都是業界金字招牌，金曲歌王、也是本屆「金曲32」三項大獎準得獎者的羅文裕（Wing）、重量級音樂人陳威全擔任「詞曲創作」導師，金陽負責「饒舌創作」課程、陳曼青教導「歌唱技巧」，此外，更開設「造型彩妝」、「吉他入門」、「 KPOP舞蹈」和「基礎手語」課，以及「podcast節目製作」、「演唱會幕後視覺動畫」、「網路社群行銷」、「影片企劃剪輯」等新媒體課程，可說與世界同步接軌，造福青少年學子疫情期間不浪費假期，學習不設限。

宇宙擔任結業典禮主持人，也發生不少趣事，她笑說：「我們的破冰遊戲跟學生玩線上版的支援前線，有出了一題要長輩或是生物或寵物，請大家支援，想不到真的有學生支援叫爸爸來過，爸爸一臉很可愛的跟鏡頭打招呼，宇宙以為同學會不願意可能找動物來，但想不到學生的勝負慾很強，call爸爸過來，看見跟學生互動非常可愛，下次想要玩找高齡70.80歲的長輩，看學生能不能真的馬上找阿嬷阿公來。」

談到疫情，宇宙兩個多月都待在台南，所有台北的工作都沒有了，因為回台南也就沒有什麼支出開銷，在心境上調整自己，讓自己腳步慢下來，跟自己的獨處跟家人相處。

金陽即將擔任饒舌導師，15 日在典禮上表演的第一首歌《2K》是他跟好朋友佑庭的共同創作，「我們一起寫副歌再各自寫好自己的part。」他也喜上眉梢：「《2K》也將會在8／31上架各大數位平台，請大家多多支持！」另外兩首歌《魯肉飯》和《花不完的錢》則分別是與好友CuzyBoii以及林利豪（呆伯特）共同創作。

提到這次演出，他印象最深刻的是，「也是第一次這樣子的表演形式，很多不懂的，就自己一步一步東加西加，弄一堆燈，跟場景佈置，過程滿複雜很累但也很好玩。」金陽即將上線開教，他分享理念，覺得現代資訊過於發達，但其實技術上的東西相對簡單，「只需要花時間鑽研，大家都可以達到，但藝術跟嘻哈重視的是每個人自由奔放的靈魂，所以需要先學習文化與歷史，再看看自己的生命與文化的連結到底在哪裡，進一步找到自己的樣子，知道自己該創作些什麼內容，什麼風格的歌。」此外，他覺得一位好的rapper需具備：「技巧那些絕對是基本必備的，才有可能被稱為rapper，但有了那些之後，對我來說更重要的是有一個嘻哈的生活與態度！」

三級警戒時金陽也都宅在家，他大量運動、練舞、做音樂、看電影，「寫了一些新歌，也自己練了吉他，目前已經會彈第一首歌。」他也苦笑疫情讓收入直接歸零，「因為我原本的收入來源，就是教跳舞跟演出，所以算是直接沒工作，原本排定的也都被取消。靠的是政府的紓困撐到現在，謝謝政府！」開心解封露出曙光，8／31會有新單曲，今年還會有2-3首單曲會釋出，也有MV，我自己非常期待！」