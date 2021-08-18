公視歷史劇《斯卡羅》上週六首播收視開紅盤，刷新公視開台21年首播收視紀錄，但其中的美國領事李仙得一角，歷史定位頗具爭議，引起各界討論。無黨籍立委高金素梅質疑，為了讓世界看到台灣，就能無視原住民族簽了和約之後，所付出的重大犧牲代價？這樣的歷史觀點，就是文化部長李永得所說的「一種歷史解釋」嗎？她更呼籲原住民朋友，別管有沒有人聽見、有沒有資源，就讓我們發出獅子般的歷史吼聲，撕開官方史觀的缺口，還原住民族歷史本色。

高金素梅18日在臉書上發文表示，公視14日舉行《斯卡羅》的發布記者會，主持人在開場時說，「這部戲劇呈現的是，1867年羅妹號事件之後，多元族群的交會和共生共存；南岬之盟的和平盟約，讓台灣再一次登上國際的舞台」；而公視董事長陳郁秀也表示，希望年輕人能透過《斯卡羅》看到過去，展望未來，創造未來，讓國際看到台灣，得到國際支持。

高金素梅認為，這是這次全球記者會中，台灣官方的想法和立場，他們把這部戲劇當成歷史的典範來介紹，好像這部戲劇就是真正的歷史，但有人提出質疑時，一些文創工作者卻說，「創作並不需要對歷史負責」，這種「官方當正史，戲劇是創作」的說法，聽起來好像自成一種政治美學，但是光憑這種自相矛盾的宣傳話術，就能不顧史實、編造一套官方史觀嗎？

高金素梅質疑，南岬之盟真有這麼神聖重要嗎？官方說這個和約，讓國際看見了台灣，但當時台灣原住民族還沒有看到的世界，是什麼樣子呢？《斯卡羅》戲裡的李仙得，來自美國，剛打完內戰，而當時美國人是怎麼對付和那些和他們簽訂和平盟約的美洲原住民族呢？「能鎮壓就鎮壓，不能鎮壓，就暫時簽和約拖過去，等到時機成熟了，就撕毀所有簽過的條約」。

高金素梅指出，從反對帝國主義殖民的史觀來看，南岬之盟並沒有什麼偉大之處，簽下那個和約之後，李仙得得到了在東台灣行動的自由，後來他把在台灣東部勘查的報告和地圖交給日本政府，日本政府還重金聘請他成為天皇遠征台灣計畫的顧問。

高金素梅直言，為了要強調想登上的國際舞台，讓世界看到台灣，就能無視原住民族簽了和約之後，所付出的重大犧牲代價？這樣的歷史觀點，就是文化部長李永得所說的「一種歷史解釋」嗎？並指從官方全力支持的角度看來，李永得部長口中的歷史解釋權，是非常昂貴的。

高金素梅感嘆，原住民族如果沒有官方的支持和財源，自己的故事只能說給自己聽，「族人朋友們，別管有沒有人聽見，別管有沒有資源，就讓我們發出獅子般的歷史吼聲，撕開官方史觀的缺口，還我原住民族的歷史本色！」