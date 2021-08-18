台中一名人妻，發現陳姓老公時常夜不歸營、心中有不祥預感，察看丈夫所買小套房的監視錄影，赫然直擊老公與公司女會計「連結」畫面，氣得向兩人提告求償150萬元。陳男認了偷吃，但認為妻子違法取證，不能當作證據。不過台中地院審理認為，兩人確實侵害配偶權，判他們連帶賠償正宮50萬元。可上訴。

根據判決書，人妻指出，與丈夫結婚26年，去年9月開始發現老公形跡詭異，常常離家不歸，因此調閱登記於老公名下的小套房攝影機影像，赫然發現丈夫7天內兩度帶公司黃姓女會計到小套房發生性關係，憤而提告。

陳男坦承外遇偷吃，但辯稱與妻子長期感情不睦，向黃女訴苦進而發展婚外情，但這段不倫關係已經結束，且妻子是違法取得性愛光碟，不能當作證據。

不過台中地院合議庭認為，妻子檢視陳男婚後所購套房內所裝設之攝影機，翻拍錄影畫面，對於陳男隱私或秘密通訊所造成侵害程度，遠低於配偶權的重要性。

更說，民事妨害他人婚姻權益不法行為，常以隱秘方式，舉證極為不易，實難苛求告訴人必須另採其他方式加以取證。因此認定該性愛光碟有證據能力，判陳男與黃女連帶賠償50萬元。可上訴。