台彩威力彩連槓40期，明（19日）將再次開獎，頭獎獎金上看21.5億元，投注站買氣超熱。不少民眾希望財神保佑，幸運一注中獎，但正逢農曆七月，是否有拜拜禁忌？民俗專家廖大乙分享參拜竅門，同時也透露，「猴、虎」的運勢很旺，但記得要量力而為。

威力彩槓龜40期，下期獎號將於明晚開出，頭獎金上看21.5億，不少人想趁開獎前去宮廟拜拜祈求中獎，但恰巧是在農曆七月，有些宮廟「不問事」，是否還能拜拜？根據《自由時報》報導，廖大乙表示，儘管七月有些宮廟不開放問事，仍可以求財神賜財，祝一臂之力。

廖大乙說，祈求財神不必跑大老遠，建議選常去的宮廟，才有靈動力。若宮廟有封中門，就從偏門進入，但要記得從正殿龍邊的門（面對宮廟右邊的門）進入，以雙手合十跪求神明，拜完後從虎邊的門（面對宮廟左邊的門）走出，再去買彩券。

廖大乙提醒，要記得「有施才有得」，若宮廟有中元普渡祭祀，建議可以贊助廟方普渡金或普渡品，招待一下「好兄弟」。離開宮廟後，到宮廟「龍邊」方向的彩券行下注，龍邊屬吉方，有助於讓運勢更旺。但廖大乙指出，「牛、羊、馬、鼠」這4生肖有被沖到，下注時必須保守一點；而「猴、虎」近年來運勢較旺，但切記要量力而為。