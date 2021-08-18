前新北市長朱立倫是否打算角逐2024年總統大選，所以前途很不樂觀。已成為選戰攻防的焦點。資深媒體人陳揮文表示，國民黨2024年內能夠選贏台北市長柯文哲的，只有新北市長侯友宜等3人，但3人出戰機會不大，所以很不樂觀。
陳揮文18日在中天政論節目《正常發揮》中表示，國民黨在2020年輸264萬，也就是輸19%。他卻分析認為2024只要拉10%的票回來就好，也就是150萬票。
陳揮文指出，國民黨基本盤越來越小，念新課綱與念舊課綱的人加上生老病死，念舊課綱人數變少了，每4年選舉，就會相差100萬票。所以2024選舉還沒選，就先讓100萬票，還要拉150萬票進來，這一來回不得了，100萬票再加上50萬票，因此要抓200萬票，困難度很高。
陳揮文接著表示，可是在這個節骨眼，看來國民黨推出是這些人，能夠贏台北市長柯文哲的只有三個人，第一個是新北市長侯友宜，但因為侯友宜卡到新北市長任期，因此2024沒辦法選；第二個是前高雄市長韓國瑜，但他下次再選機會不大；第三位是中廣董事長趙少康；但趙少康根本沒有參加國民黨主席選舉，所以前途很不樂觀。
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