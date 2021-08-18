農曆鬼月總是有著許多禁忌，人們對一些無法解釋的靈異現象也會比較敏感，不過有網友好奇「今年怎麼沒有鬼月的氣氛？」引發網友熱議，不少人認為是疫情影響，病毒比鬼更可怕。

原PO在PTT WomenTalk板發文提到，以前農曆七月打開電影台都有許多鬼片，談話性節目也多討論奇聞怪談，同事間也會開始聊一些鬼故事，「怎麼今年完全沒有任何過鬼月的感覺？」

網友們有感而發，紛紛回應「因為窮鬼更可怕」、「你不知道世界上最可怕的是人？」、「活得跟鬼差不多了」、「應該是老了」，也有人笑說「台股最近很有鬼月氣氛」。

但不少網友都認為關鍵是疫情爆發，「從五月後每個月都是鬼月啊」、「因為現實時事已經耗費太多心神了」、「新冠病毒肆虐，鬼都不趕上來了」、「疫情讓人類見識什麼叫真正的災難，只有戰爭跟疫病可以帶走幾百萬條人命，順便毀滅全世界的經濟，你有聽過鬼殺害幾10條人命嗎？」、「人間疫情嚴重，我覺得下面今年是沒開放普渡」。