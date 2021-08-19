國內疫情趨緩，從三級警戒降為二級警戒，台北市體育場陸續解封，不過，前民進黨立委沈富雄卻抱怨，他去台北市立體育場運動時，發現台北市長柯文哲把400公尺大操場關了，卻派5個保全人員每天坐在那邊算人數，真奇怪。前立委郭正亮聽了之後，吃了一驚。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，他要抱怨一下他個人的經驗，台北市立體育場是柯文哲市長管的，有兩個操場，一個400公尺、一個300公尺。但他現在把400公尺關掉了。郭正亮聽了之後，吃了一驚。沈富雄接著說，操場一共有5個保全人員，每天5點坐在那邊算幾個人進來，超過80個就不可以。如果兩個操場都開了，就不會發生上限80人的狀況。

沈富雄指出，現在他們通通被趕到小操場，空間比較小，不知為什麼要趕到小的操場，而不是趕到大的操場？他問保全人員，「你第一天到現在，有哪一天人數超過80個？」保全人員說，第一天，是因為人數上限40個人，當然會超過，第二天起就沒有超過80個人。但沈富雄卻認為，5個保全在體育場是吃飽太閒，像這種不合情理的事，讓他不禁反問，柯P你在幹什麼？關了大的操場，卻開小的操場，保全人員則每天坐在那邊算人數，真奇怪。

沈富雄甚至認為，80個人進去空曠的操場，並不需要戴口罩，因為每一個人的社交距離，不知是1.5公尺的幾倍。像發生這種事情，也讓他不禁感嘆，全國就是一條愚人船。