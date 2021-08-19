恍如誤點的列車，時差整整一年的2020東京奧運，終於在台灣時間2021年7月23日晚上七點，從杳無音訊的異想世界，駛入眾聲雜遝的現實人間。

可能由於從兢技場內的標語、人行道上的旗幟到LED螢幕裏的圖騰，全秀著斗大的字眼——2020，整個開幕式，著實讓只能隔空喝采的全球觀眾，有了偏離實境的穿越感，更在在地流洩出人定無法勝天的殘忍。也難怪許多人都說，這是一場既「幽默」又「黑色」的開幕式。

然而儘管在上天的一記玩笑下，連從不遲到的大和民族都得屈服在病毒的暫停鍵下，而無法準點，日本人仍試圖喚回人們塵封許久的激越豪情。

尤其，當主辦方用氣勢磅礴的開場音樂，對著空無一人的觀眾席放送時，奧運會所強調「即便被世界遺棄，也要奮戰到底」的精神，此時表露無遺，正好似那把由中風臥病已久的「棒球先生」長嶋茂雄與年事已高的王貞治所傳遞的聖火，熊熊點燃。

或許正因為日本前首相安倍晉三在爭取主辦權就已承諾：「將辦一場史上最創新的奧運會」，使得這起在跌宕起伏中創造亮點的國際賽事，都十足體現了運動家的百折不饒，人類在疫情之下的逆流而上，更昭然若揭。

動態運動圖標致敬1964，科技觀賽更安全

其中，最令人驚嘆的是，大會將日本經典節目《超級變變變》搬上舞台，由表演者透過肢體，神複製50個動態運動項目的圖標。而事實上，奧運象形圖正是在上屆東奧(1964年)首次推出的，而這回，則是史上第一次用「動態」方式呈現。

另外，有別於以往開幕式，多由男性領軍，這次東奧破天荒採「男女共同掌旗」，象徵著男女平權。

當然，AI及5G的運用，更是本屆奧運的吸睛絕活，更也藉著數位轉型，揭示了人類逆境前行的生命力。首先，放置在各場館的出入口的臉部辨識系統，能極速掃描、辨識所有運動員、工作人員、官員和媒體記者的身份，大幅降低因排隊而群聚的染疫風險。

另一方面，日本兩大私人保全公司 Secom 和 Sohgo Security Services 也在東奧期間攜手合作，共同提供警衛人員和獨門保全科技。

同時，在這有如「虛擬警察」的東奧維安系統中，更宛如「阿湯哥」主演的《關鍵報告》中預防犯罪程式的「警衛人」系統，能從分析人類的動作模式，在可疑人物犯罪之前，電腦會先用紅線框鎖住目標以電郵回報。

為了彌補觀眾無法親臨現場的遺憾，東奧則推出無人機拍攝結合 5G 通訊的直播系統，以 360度視角、8K 畫質直播開幕式、閉幕式、體操、沙灘排球等特定活動，讓觀眾用虛擬實境設備觀看賽事，卻能仿如身歷其境。

儘管疫情阻撓，原先預計在羽田機場協助接待旅客的各式機器人無法大展其才，但他們的任務基地則被轉移到奧運會場上，擔綱著從歡迎各國體育選手到賽事中回收標槍等各種重責大任。

更有趣的是，奧運吉祥物未來永遠郎與染井吉的遙控機器人，雖因為疫情沒能讓他們與觀眾互動，但這些機器人仍能夠透過鏡頭辨識臉部表情，做出點頭、握手、眨眼等簡單反應。

而事實上，疫情之下，人類的進步，不僅只在東奧找到舞台，更在防疫的生活中，大秀演技。

由華人企業家黃仁勳所創辦的NVIDIA（輝達），就研發出一套系統，讓人在參與視訊會議時，不必梳妝打扮，即便只要上傳身著正裝的照片，即使頭髮凌亂、身著睡衣，也能得體地出現在視訊會議中。

企業提早推動數位轉型，趁著疫情「華麗轉身」

至於陽明交大電機學院的師生們，則看見防疫需求，聯合研究團隊開發「大規模視訊監控口罩人臉偵測系統」，能在人流眾多的環境，靠著一台相機偵測民眾是否配戴口罩，偵測率高達95%。

正因為如此，即便疫情讓市場百業蕭條、使組織運作停擺，在山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉心轉的亙古鐵律下，許多靈活求變的企業，卻能利用這突如其來的「農閒時期」，油門踩盡，進行數位轉型，不僅華麗轉身，甚至彎道超車。

於是，本期《遠見》即在台灣陷入疫情泥淖，不見天日之際，一反懷憂喪志的社會氛圍，推出了封面故事〈解密數位長〉，也進行了「2021數位轉型組織應變大調查」。

有別於其他的「數位轉型調查」，都以轉型進度為主訴求，《遠見》則細膩地解構轉型工程中的靈魂人物——數位長（CDO），並一一杷梳出CDO的類型與成功方程式。

無獨有偶，《遠見》行之27年的「縣市長施政滿意度調查」，原本於每年6月公布，然而今年適逢台灣疫情大噴發，我們認為當下各縣市任何施政莫如防疫重，因此，除了將調查結果延至8月公布外，並也迅速製作了特別企劃〈疫情緊急抽考，22縣市共創抗疫戰績〉。

專題中，我們除了一一剖析各縣市防疫績效外，也意外發現地方政府面對疫情的「科際」及「科技」整合能力，許多饒富創意的科技防疫新政，更是令人驚豔。

另外，在數位轉型下，連投資、金融商品都有了前所未有的嶄新面貌，本期另一特別企劃〈當藝術遇見塊鏈創新〉，就介紹了除了當下時興的比特幣外，目前方興未艾的NFT、數位人民幣……等新興數位貨幣。

不過，值得一提的是，「人類因夢想而偉大」，卻也往往「因現實而貧窮」，創新並非是成功的「尚方寶劍」，以日本軟銀集團過去大幅推廣，標榜能讀懂人心的人形機器人Pepper，因為推出的應用並未讓多數人接受，在考量整體實用性不高，市場需求未如預期般成長下，而最終宣告停產，淡出市場。

誠如本期封面故事所提及，倘若「數位轉型」是這次所有企業度過疫情的「救命疫苗」，即便有些疫苗有副作用，有些甚至致死。由於這劑數位轉型疫苗，已累計眾多失敗案例，企業只要了解其中的成分、挑選最適合體質藥劑，轉型的終點想必不會「骨感」，結局「豐滿」的，不只是夢想，也會是現實。

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌8月號422期》)