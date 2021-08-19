疫情開火，企業別再觀望、考慮要不要進行「數位轉型」，現在就必須開始行動！因此，不管是任何企業，都必須即刻盤點：面對的是什麼現況？競爭對手做了什麼？組織資源如何做出最有效的調度？還有，最重要的，領軍轉型的數位長，該由誰擔任？

「做我們這一行，一天沒開工，就是一天沒收入，」面對2021年台灣突起的疫情，饗賓餐旅總經理陳毅航的語氣盡顯感慨。

饗賓擁有饗食天堂等七大餐飲品牌，這波「半封城」讓營收直線滑落九成，一個月損失超過一億元，一季就虧掉一個資本額。所幸饗賓趕緊接上數位應用（digital），打通IT與物流任督二脈，開展外送外帶，即便杯水車薪，仍是品牌挺過難關的重要一環。

「我們只能更加快轉型速度，包括人力精簡、專業技能提升，」對身處疫情海嘯第一排，得面對種種打掉重練，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍已經習慣。

雄獅旅遊先在去年遭遇海外旅遊停擺，轉向經營國旅，又在今年遭遇台灣疫情，剛萌芽的國旅業務又遭截斷。於是，雄獅趁勢轉型「生活產業集團」，投注資源進入餐飲業，加入雲端平台，並強化數位行銷，每一步，都有數位轉型的基因，而這麼做，無非是為了和2100名員工一起活下去。

「因為防疫是要考量，啟動人員分組辦公的營運模式外，非生產直接相關人員，盡量居家辦公，」晶圓製造龍頭台積電面對病毒進逼，董事長劉德音、總裁魏哲家，罕見聯名撰寫內部信函，穩住產線與士氣。

台積電的台灣員工數約五萬人，九座晶圓廠內的產線人員約一萬人，疫情期間居家辦公，意味著在每天四成員工遠距工作的情況下，台積電仍能每天持續生產價值近30億元的晶片，穩定的雲端協作系統，是護國神山背後的靠山。

「台灣開始停課時，我們就在思考，什麼樣的產品，能解民眾燃眉之急，於是，短短三天便拍板投入生產11.6吋筆記型電腦，」值此疫情時代，不僅是景氣緊縮的產業需要直面接球，需求大漲的產業也得快速動員，電腦品牌大廠宏碁（acer）董事長陳俊聖就抱持這樣的態度，積極應戰。

5月初，宏碁發現，遠距教學讓市場上的貨一夜之間全被掃完，於是緊急聯絡產品部門與供應鏈，盤點僅有料件，三天完成設計，兩週開始上架。能如此閃電行動，若非集團長期數位化的累積，盤點物料、調度產能、溝通上下游，產品也無法這麼快到位。

各企業憑數位實力，挺過疫情生存戰

端看這四家企業在疫情之下，各自應對沒得選擇的生存之戰。不論是仰賴智慧製造、雲端協作、線上服務，還是靠攏電子商務、數位行銷、新零售，要在這局熱戰中取勝，企業得拿出「數位實力」短兵相接。

這波數位轉型海嘯，並非專攻台灣，從2020年起，全球企業便嚴陣以待。

根據市場研究機構IDC《2021年全球數位轉型預測》報告，全球企業持續加碼投資數位轉型，預計2020～2023年的複合成長率將達15.5％，直接投資的總額將超過6.8兆美元（約台幣191兆元），明年經濟發展對數位相關應用的依存度，更是大幅提升，預計全球65％的GDP，將由數位化驅動。

IDC研究總監費茲傑羅（Shawn Fitzgerald）表示，數位轉型將是未來企業最重要發展方向，「未來只有以新的數位商業模式為核心，並在數位平台成功實施企業策略的組織，才能持續取得成功。」

逾三成企業擴編數位人力、追加轉型預算

《遠見》在疫情高漲時期進行台灣版的「2021數位轉型組織應變大調查」，結果顯示，企業在數位領域絕處求生！

33％的企業，預計擴編數位轉型團隊人力，更有34.2％的企業火速追加數位轉型年度預算，其中大幅度增列61％以上的企業，多達19.8％。

問及先前所做的數位轉型，是否派上用場？87.7％企業認為有用。38％的企業認同先前布局，讓疫情爆發後，應變得以順暢；更有14.6％的企業，認為非常有用，在這生死攸關之際，慶幸自己有做。

延續數位轉型大計，企業因應疫情，在軟體硬體、教育訓練等面向，調整策略，投入資源。在組織架構上，企業也多有調整，不管是上調數位主管的職級，或是增設專責單位，都是為了讓數位轉型團隊有更多拓展空間。

「深深了解這次疫情來勢洶洶，跟上一次完全不一樣，」餐飲龍頭王品董事長陳正輝慨嘆，所幸王品這波並未只能捱打，在去年疫情小警戒的時刻，王品旗下23個連鎖品牌，超過萬名員工，就已完成高強度壓力測試，除了前端產品研發到位，後端資訊系統也能全力應援。

2020年，陳正輝有鑑於疫情波動，第二季斥資兩億元啟動「王品瘋美食App」砍掉重練計畫，捨棄冰藏七年、會員破百萬的舊版系統，推出新App，更深度地整合會員服務、門店資訊，甚至是支付、電商、社群、財務等多重層面。

2020年下半年，台灣消費市場全面復甦，王品借勢發功，新款App從頭累積會員，僅僅九個月的時間，就達百萬會員，因此，在2021年5月，遭遇大疫情潮的時刻，得以運用社群、電商、外帶等功能，挺住直線崩壞的市況。

若問起王品人如何成功抗疫？「老天爺保佑」是他們謙虛的說法，但背後嚴密的中長期數位轉型策略，才是實情。

步驟1〉確定指揮官，安排資源調度

關於數位轉型，喊了許多年之後，現如今已成系統化顯學。而從資訊運用與既有業務的連結度來看，轉型常見可分為數位化、數位優化、數位轉型三階段。

然而各式數位轉型切點、各種發展模組，琳瑯滿目、五花八門，企業如同重新創業！麻煩的是，面對不同競爭環境，沒有兩家企業的策略地圖完全相同，很難直接複製模仿。

但所有企業在轉型時刻，面對的第一個問題都是「資源調度」，如何安排人與錢。

根據《遠見》2021數位轉型組織應變大調查，企業認為落實數位轉型計畫的必要元素之中，最重要的是「最高領導人親自參與」。

69.5％企業由「董總階層」領軍

調查同步發現，台灣企業數位轉型多由「董總階層」負責推動，多達69.5％的企業，由董事長、總經理、執行長、營運長領軍轉型。

協助數位轉型多年的全球企業應用軟體解決方案供應商SAP，全球副總裁、台灣總經理林偉德觀察，數位轉型是企業長期蛻變，藉由數位科技輔助，分階段、目標、進程，不斷進步和創新的過程，「轉型牽涉整體公司營運，需要高階決策者支持，從一個更全觀的視野來推動計畫，所以必須是CEO專案，而非單純IT專案。」

步驟2〉任命轉型大將，調整組織架構

確定戰鬥指揮官之後，第二步就是任命轉型大將，「找誰來做」？組織架構如何規劃，將影響他擁有多少的權力、人馬、資金。

PwC旗下策略顧問機構Strategy&，自2015年起研究「數位長」（Chief digital officer，CDO），關注的2500家大型上市公司之中，2019年已有21％企業設有數位長，台灣企業近年也跟進風潮。

2019年底，電子產品組裝廠緯創新增數位長一職，任命集團內建廠經驗豐厚的王志宏擔綱，運用AI人工智慧等數位科技，進行更敏捷的全球營運布局推動。

2020年下半年，面板廠友達光電集團，也新增數位長一職，將原本資訊部門升格為數位部門，並由原IT負責人謝忠賢出任首任數位長。就連數位能力優異的鴻海集團，也在去年底聘任的新的數位轉型主管，由曾任Gartner大中華區資深合夥人龔培元接任，負責加速新一波數位轉型。

友達數位長謝忠賢指出，「資訊長的任務，主要與IT建構有關，但數位長的任務，需要聚焦在應用層面，要從人的角度思考，各種數位工具的應用場域，包括組織內的溝通協作環節，也包括產品或業務推進時的需求，」歷練過集團多個資訊相關崗位的他，對需求與情境，有很高的掌握能力。

步驟3〉持續溝通，落實轉型目標

謝忠賢分享，推動數位轉型，最需要花心思的，終究是「溝通」，集團轉型有大目標，但落實到每個單位，需要凸顯這些任務對各自的小目標，能帶來哪些幫助，才能共同完成大策略。

《遠見》調查發現，數位轉型的「卡關點」，35.2％的企業認為，內部人員不熟悉數位相關事務，34.5％的企業認為，公司缺乏對數位轉型的全面性規劃，同時各有32.7％的企業，認為難處在於外聘數位人才困難、數位工具／系統的導入不容易、組織工作固化，讓新事務進程緩慢。

數位轉型三大模式：任務、人、錢

分析數位長協力董總執行數位轉型的模式，綜觀來看，大致可分成三種：一是以「任務」為核心，指派多個團隊分頭研究進行，例如連接器線束大廠貿聯，本次調查企業之中，以此模式轉型者最多，約占受訪企業55.8％。

二是以「人」為核心，指派單一主管統籌轉型策略，領導專責團隊共同執行，例如資深金融品牌第一銀行，此模式約占38.7％。

三是以「錢」為核心，規劃特定期間內的經費預算，例如傳產廠家新光鋼鐵，各任務單位可提案爭取執行，此模式約占4.3％。

值得注意的是，企業在啟動數位轉型的評估階段，有多達42.4％企業選擇先以「人」為核心，6.9％企業以「錢」為核心，在執行一段時間後，才轉換為以「任務」為核心，可做為企業中長期規劃的重要參考。

不過，不管是哪種形式，都需要如同數位長的高階主管協力。Strategy&分析指出，職級需要向上提升的原因，在於職級較低，或是任務單純的數位相關職務，例如，數位行銷、客戶服務等，任務型小主管已能勝任，但當需更廣度整合系統與概念推進時，缺乏跨部門溝通的權力與能力，就會如同「孤島」一般。

「所以現在有愈來愈多組織，正在尋找具有策略和技術背景的數位長，那些能理解技術，並跨越孤島帶來破壞的『C級高階主管』」，Strategy&合伙人佩拉多（Pierre Péladeau）分析。

當企業數位力完備，數位長就能「被消失」

非常值得玩味的是，研究發現，數位長的平均任期只有31個月，是所有「C級高階主管」中最短的，而且，任職時間還在縮短，原因在於「數位轉型不是數位化」，轉型在任何地方都不受歡迎，沒有人想改變，內部阻力強大。

但也有一種任期短的「樂觀」可能，Strategy&認為，隨著轉型成為核心業務的一部分，也成為團隊成員的共同責任，當組織已將數位基因寫入，「下一步將是數位長消失。」

2020年，台灣彷如與世界悖離的平行宇宙，當時各界擔憂，台灣會追不上國際社會蓬勃崛起的數位轉型大浪。而時序轉回現在，2021年5～7月，歷經上萬人確診、700餘人病逝，實體內需經濟瞬間打趴。這一回，台灣企業不得不覺醒，由董總帶隊數位轉型，並調整組織架構、調度資源，尋找膽大心細、最適合組織的數位長！

本文作者：羅之盈

(本文摘自《遠見雜誌8月號422期》)