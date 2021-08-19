防疫、環保，非得二選一嗎？疫情爆發以來，民眾頻繁外帶、外送，製造爆量紙容器垃圾。環保團體憂心，恐將讓民眾好不容易養成的環保習慣走回頭路。其實紙容器爆量危機，還有三種解方值得參考。

自從5月19日全台疫情三級警戒後，兩個多月，餐飲業頻繁外帶外送，不少業者顧及防疫，拒絕民眾自備容器。大量使用紙容器，儼然成了防疫生活的「必要之惡」，就算有心想實踐環保，也苦無選擇。

「這是我們最擔心的，民眾為了防疫，把以前的環保習慣、概念忘掉。」看守台灣協會祕書長謝和霖憂心忡忡說。

從回收數據來看尤其明顯，2020年疫情爆發，光環保署統計的紙容器回收量就高達17萬噸、整整比2019年增加86.8％。這還不含未被正確分類、送入焚化爐的回收黑數。

綠色和平組織專案主任唐安表示，早在疫情前，紙容器用量就因外送興起而激增，然而政府一直缺乏有效的源頭控管政策，導致回收端再怎麼補貼，也趕不上垃圾增加速度。

更慘的是，如今回收端因疫情作業困難；民眾、商家又為了防疫，使用比過去更多紙容器。難道，防疫、環保真的只能二選一嗎？

事實不然，放眼全球，許多企業反而在疫情下，更加速淘汰一次性包裝垃圾，改用循環容器。

去年，漢堡王便在全球三家分店，試行可重複使用的「循環容器」。消費者需在點餐時預付押金，用完餐、歸還容器後即可取回，最後，容器會被清洗消毒、再次使用。

無獨有偶，韓國星巴克也在今年4月宣告，2025年，將全面禁用一次性紙杯，目前正逐步改用循環咖啡杯。

「其實，一次性容器無法保證安全防疫，它和環保容器一樣，病毒都可能殘留。」綠色和平組織專案主任張凱婷解釋，根據世界衛生組織、美國疾管署的防疫準則來看，戴口罩、勤洗手消毒反而才是防疫關鍵，使用環保容器和防疫並不衝突。

回頭看台灣，有哪些方式兼顧防疫與環保嗎？《遠見》整理以下三種解方：

無接觸購物鼓勵自備容器

張凱婷分享，許多店家擔憂碰觸消費者自備容器，恐有交叉感染風險。但事實上，若店家能落實「無接觸購物」，不僅能確保防疫滴水不漏，同時也兼顧環保。

舉例來說，店家可準備專屬的托盤，指引顧客將自備容器置於托盤上，接著，店員便可全程手持托盤，並將飲料、食物倒入顧客容器中，最後，再將托盤置於取餐區，方便顧客取回。同時，店家則需定期消毒托盤、取餐區，以確保防疫安全。

謝和霖則建議政府，面對日益暴增的紙容器垃圾，與其補助回收，不如多鼓勵民眾自備容器、從根本解決。若政府給予自備餐盒小額鼓勵、有誘因，民眾自然能建立起環保習慣。

新創企業推循環容器租借

不過，對許多人來說，自備容器不方便、門檻又高。為此，近年台灣也出現許多新創企業，如好盒器、青瓢、Miss Eco等，先後投入「循環容器服務」。

「簡單說，我們要做外帶容器的YouBike，希望大家點外帶時，可以用重複使用容器，用完再歸還、消毒、再利用！」2016年成立的循環容器企業、好盒器創辦人宋宜臻分享。

目前，好盒器已和新北市、桃園市多間商家合作，外帶時可直接在自助機台掃描QR code、租借容器；用畢後，則可直接到附近的合作歸還站、放入機器歸還。

她分享，如今疫情下，好盒器更嚴格要求物流、清洗廠商遵守防疫規範，並依照衛福部的清洗指引消毒循環容器，以確保防疫安全。

去年，好盒器更和外送業者Foodpanda合作，在台南試行「循環外送」模式，盼一解近年外送一次性垃圾的爆量危機。

宋宜臻期待，未來循環容器的商家、歸還點日益普及，將能成為民眾方便、環保的生活新選擇。

改變原料，讓再生變簡單

過去紙容器回收困難，主要因為內含一層防水、防油的塑膠淋膜，導致材質複雜難回收。但近年隨著環境意識抬頭，已陸續有業者願意投入開發，從源頭材料，與回收端的技術下手，拆解紙容器的再生難題。

比如，中華紙漿推出「益利系列」，兼顧耐熱、防水、防油的非塑紙，製成咖啡杯、便當盒等產品。消費者使用後，可直接放入一般紙類回收，不再造成回收端分類困擾。

「政府應該禁止含塑紙容器，全面改用非塑品。」謝和霖表示，若政府從原料列管，要求紙廠提供非塑紙板，下游紙容器生產商勢必得配合。如此一來，不只方便管理紙容器生產，又能解決回收困境。

唐安則提醒，雖然政府早在2018年就喊出「2030全面禁塑」政策、包括含塑的紙容器，但缺乏明確的階段規劃、執行成效也不彰，導致企業、民眾都無所適從。

長遠來看，要解決紙容器垃圾危機，也需要「全島一心」。民眾、商家自發配合，加上政府的法規政策，「三隻腳」都站穩了，危機才能有解。

本文作者：王昱翔

(本文摘自《遠見雜誌8月號422期》)