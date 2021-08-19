Lenovo Tab P11 Pro 平板發售好一陣子，這次就不特別談效能跑分生產力，純粹就其極獨特規格的 2K OLED Dolby Vision 顯示螢幕來做一次顏色確認以及影音規格確認。算是對愛看電影的伊森我一個儀式作業。

【外觀開箱】

先把這台平板開箱，再來針對顯示規格來做解析。

配件有鍵盤保護套、黏貼式腳架背蓋、觸控筆加矽膠筆套、充電組與說明書。（科技狗提供）

＊Lenovo Tab P11 Pro 的按鍵排列如下：

頂部：電源鍵（整合指紋辨識）、雙揚聲器、microSD 記憶卡槽

底部：USB-C 傳輸孔、雙揚聲器

左側：磁力接點、鍵盤配件接合構造

右側：音量鍵

整體作工相當扎實，全金屬外殼與各按鍵的按壓手感極佳不會有晃動太軟的狀況。厚度 5.8mm 和 485g 重，整機握持負擔極小；不過加上原廠背蓋和鍵盤配件後，重量厚度大幅增加。除非有行動商務需求，不然並不推薦安裝這些配件，而且搭載 S730G 還想要推得動配件來生產力，實在太困難了。

效能走平實路線， S730G 在日常的 UI 滑動切換、上網、多媒體應用都還可以應付，但遇到多工視窗較多、執行大型遊戲時，就會開始掉幀。

而且台灣版本僅支援 WI-Fi，不過電商頁面卻列出 4G LTE 頻段有點微妙；這裡實測驗證卡槽僅能容納 miceoSD ，無任何 Sim 卡空間，確定不具備 4G 功能喔。

【螢幕量測】

罕見的 2K Dolby Vision 顯示器。（科技狗提供）

Lenovo Tab P11 Pro 個人最受吸引的賣點，就是原生支援 Dolby Vision 的 OLED 螢幕。而且也是少數列於 Netflix 官網支援名單的 Android 平板。

＊量測設備：

X-rite i1Studio (ColorMunki Photo) 光譜儀

Calman 5 win 版

Calman MobileForge Android 版

照度計

＊亮度量測：

手動最大亮度：370nits

自動最大亮度：480nits

＊串流支援：

YouTube：[email protected] HDR

Netflix：L1 Full HD / Dolby Vision

＊顯示模式：

AMOLED 廣色域：冷、暖、標準色溫

DCI-P3 模式：冷、暖、標準色溫

標準：冷、暖、標準色溫

（中間詳細評測請查看原文）

【最後總結】

Lenovo Tab P11 Pro 擁有一塊色彩和色準優異的 11.5 吋 OLED 螢幕和四顆 JBL 調校揚聲器，支援最大串流平台 Netflix Dolby Vision 規格。此平板有如此好的螢幕，結果配了一顆 S730G 處理晶片，還搭配笨重的鍵盤和立架背蓋主打生產力，定位取向稍微模糊。

不支援 4G LTE 沒關係，但電商頁面連頻段都標出來，希望盡快修正。

Lenovo 對岸新發的小新 Pad Pro 2021 螢幕和外觀規格上差不多，系統上倒是有滿大的區隔，主要是 S870 + 2K OLED 90Hz 加上售價 2499RMB 還是香得多，不過比較可惜不支援 Dolby Vision ，或許授權費比較昂貴吧。

在我看來如果 Lenovo P11 Pro 捨棄那些配件，把售價降到 NT$13000 左右，優秀的螢幕還是值得購入追劇使用的，尤其是 Netflix。