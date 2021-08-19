這段日子以來，大多數人宅居在家，活動範圍受限於方寸之間，身心難免感到困頓、鬱悶。

儘管全國降至二級警戒，然這段時日已打破「工作在外，休息在家」常規，若疫情再起又須宅家，或是將來選擇繼續WFH（居家工作），日子，該怎麼過？

有句俗諺是這樣的：「生活虐我千百遍，我待生活如初戀。」意指境隨心轉，只要保持正向意念，即便有挫折、感到鬱悶，只要保持平常心，取得環境與心靈的平衡，自然能創造美好的日子。

●遠距工作〉劃分辦公、休息區，別太晚下班

華人心理治療研究發展基金會EAP專案經理黃暐超指出，「家本來被歸類休息放鬆的場域，現在卻賦予不同的定義，容易使人無所適從。」因此要先明白，你只是換地點工作，重新對家詮釋出新的意義。

首要之務，讓心有穩定感。可從空間著手，先設置好工作區，讓空間重新被「定義」；或以時間區分，譬如早上在沙發上工作，晚間就把電腦、文件都收拾好，回復到休閒狀態，即使加班，也不應超出平時時間太多，盡量維持過去作息，降低對變動的不適應。

再者，應與同事保持情感交流。若開線上會議時，在要進入議程前幾分鐘，可以分享自己的生活近況，也可以撥打通訊軟體聽聽聲音、互相關心，讓彼此不因工作地點分隔而生疏。

遠距工作，由於身處在不同空間，往往會「腦補」諸多猜測，譬如老闆訊息沒被即時回覆，就會認為部屬在混水摸魚，「這會導致老闆與認真工作的部屬，關係及績效都會愈差，因為部屬一直在回應你的不安全感，工作被打斷。」

黃暐超建議：定時回報機制、固定會議討論時間，「關切和監視往往一線之隔，對工作進度完成帶來的影響卻相差甚遠。」

●家人相處〉互相體諒，減少負面情緒

長時間待在家，家人生活緊密結合，卻也容易產生摩擦。擅長家事案件、律州聯合法律事務所主持律師賴芳玉說，國外甚至興起「新冠離婚」潮。

賴芳玉呼籲，這段期間反倒要更大而化之，面對家人，多一點同理心，對方是要體貼你，但你卻誤解他，建議可以平靜的方式表達，彼此理性溝通。

此外，此外，二級警戒幼兒園、課照等有條件開放，但若家長暫須上班同時帶孩子。黃暐超提醒，大人千萬要「hold住」，否則會讓小孩連帶焦躁不安。互相感染負面情緒，對彼此都不利。

愈小的孩子，應盡可能配合他的作息，因為小小孩定性比較差。對年紀稍大孩子，不要過度關心，避免在他視訊上課時直接念他，讓他在老師、同儕面前尷尬沒面子，應事後再耐心引導。

那麼，面對疫情下所有的社交都被暫停的狀況，他建議大家約好一起「異地用餐」，見面三分情，開啟視訊「吃播」，聊一聊近況，彼此照面，便多瞭解對方狀態。

●善待自己〉適時休息，不用「過度努力」

疫情大亂世界，但你還能把握自己。此刻，正是回頭盤點人生的時候。即便這段期間你的收入銳減，但若資金還算充足，可先讓自己休息一陣子，再去思考職場的下一步。黃暐超認為，每個人心中可能都對自己有所期許，有時候反而壓力更大，每人每天都可給自己15分鐘「放空」，喝茶、澆花、與寵物玩都可以，讓腦袋休息一下，告訴自己，就算沒有完成代辦清單，也不用太過氣餒。

黃瑋超建議，可先設定門檻較低的目標，例如「想要成為甜點達人」，以「每週做兩道甜點」代替，把目標先放小一點，當達成時，也比較有成就感。

賴芳玉也感同身受，過去大家是不是都「過度努力」？每分每秒腦中都在盤算？這時適時「丟丟看」，因為疫情，暫時什麼也無法做的話，不如先別想了，把眼前的事情做好，活在當下。

現在可能不少人過的很blue，演唱團體動力火車尤秋興，就曾陷入過低潮。他以過來人表示，這段時間可做一些有成就感的事情，看一些好笑的影片，或是放開來跟家人聊天，「許多事情聊著聊著就舒坦了。」

疫情下大家都煎熬，本期「好享生活」帶讀者尋訪各領域名人在這段日子，如何維持正向思考，積極面對人生。

誠如法國哲學家盧梭曾說：「生活得最有意義的人，並不就是年歲活得最長的人，而是對生活最有感受的人。」

所以，何不把將就的日子，過成講究的生活？

本文作者：沈瑜

(本文摘自《遠見雜誌8月號422期》)