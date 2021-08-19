在台灣卵巢癌發生率在女性癌症中排行第七位，除了遺傳因素，包括飲食、生活習慣可能埋下危險因子；高雄榮民總醫院婦女醫學部副主任劉文雄醫師指出，尤其現代女性多為晚婚甚至不婚，在未生孩子、哺乳等情況下，卵巢就會處於不斷排卵狀態，提高罹患卵巢癌風險，目前治療上已能藉由基因檢測確定是否有BRCA基因突變，再給予個人化治療，有助於提高存活率。

●非典型胃腸症狀反覆發作 恐是卵巢癌徵兆

卵巢癌又被稱為無聲殺手，是婦女常見疾病，由於卵巢沒有感覺神經，患者在初期時幾乎感受不到任何症狀，多數患者都是等到腫瘤壓迫到其他地方才發現，導致臨床上七、八成患者發現時都已經是晚期。

劉文雄醫師解釋，卵巢癌患者並非完全沒症狀，會出現包括消化不良、食慾差、便秘、脹氣等非典型胃腸道症狀，但患者多以為是胃腸道不適所引起，因此若發現服藥後胃腸道症狀仍反覆發作，就有可能是卵巢癌徵兆，應盡快赴婦產科進一步檢查；50歲以上女性都為高危險族群，其中若曾罹患乳癌、體重過重、有家族史等年輕女性也得提高警覺。

●手術治療卵巢癌 醫：將腫瘤完全清除是關鍵

卵巢是由上皮細胞、生殖細胞以及結締組織三種細胞所組成，每種細胞都可能誘發成不同腫瘤，其中容易反覆復發的又為上皮性卵巢癌；劉文雄醫師解釋，治療卵巢癌關鍵在於手術時機，若無法直接透過手術將腫瘤完全清除，則先採輔助化療，當腫瘤變小時再接受手術治療，術後則會依據病理報告研判是否為高復發風險，考量是否持續做化療，或經醫師評估加標靶藥物，以預防癌症復發機率。

●患者確定BRCA突變 可採個人化治療

此外，目前在卵巢癌治療上，可透過基因檢測方式提供個人化醫療，有助於提高患者存活率；劉文雄醫師說明，卵巢癌的形成與基因突變有關，因此在患者依據不同病況接受手術治療後，腫瘤組織可接受基因檢測，若確定帶有BRCA1或BRCA2基因突變，則可接受口服標靶藥物PARP抑制劑治療，透過此方式對症下藥，能提高卵巢癌患者存活率。

●基因檢測及早發現變異 及早預防治療

根據2018年文獻指出，有基因突變的晚期卵巢癌患者使用PARP抑制劑後，比沒有使用的患者，無疾病存活期平均為56個月比13.8個月，明顯較佳。且目前確定為基因突變的患者，健保也給付兩年用藥。

不過除了卵巢癌患者，哪些族群需要做基因檢測呢？劉文雄醫師舉例，像有卵巢癌家族史者，本身罹患率就多了5至7%，因此可以在透過癌症遺傳諮詢，瞭解自身是否有風險，再進行癌症基因風險檢測，若能藉此發現基因變異，就能及早接受適當的預防治療。