隨著疫情趨緩，政府逐步開放室內與室外聚會，民眾終於可以出來透透氣，該如何把握這段時間與親朋好友交流，以及拉近客戶之間的距離呢？中秋節會是一個絕佳的時機，今年遠東百貨透過「阿梁部長」梁赫群的介紹，帶大家到異國食品館挑選最暖心的中秋節好禮。

遠百精選9款中秋節獻禮，內容紮實，外觀典雅大方，送禮自用兩相宜。(圖/中時新聞網攝)

阿梁部長召開線上記者會 介紹遠百中秋節精選好禮

中秋節即將來臨，許多商家推出新口味月餅，迎接這一波消費熱潮，遠東百貨也為客人精心挑選9款中秋節好禮，並邀請梁赫群為活動宣傳，只見梁赫群搖身一變化身阿梁部長，更召開線上記者會，透過試吃品嘗，向大家介紹各家中秋節禮盒。

香格里拉遠東國際飯店推出的蛋黃酥禮盒，口感特別鬆軟，外觀大方，是送禮好選擇。(圖/中時新聞網攝)

1.香格里拉台北遠東國際大飯店，香傳花韻蛋黃酥禮盒，8粒/盒，NT 880元

吃得到新鮮蛋黃內餡的蛋黃酥，口感特別鬆軟，包裝氣派大方，送禮有面子。

2.台北文華東方酒店，風采禮盒傳統廣式月餅，6入/盒，NT 1780元

風采禮盒的外型如精品收藏盒，內部設計高貴大方，送禮與收藏都十分理想。

3.台北福華大飯店，桂月禮盒蘇式月餅，12入/盒，NT 1380元

傳統手藝維持熟悉的口感，更在外型賦予創新靈感，透過燈光設計讓禮盒閃亮動人。

4.Robuchon侯布雄，中秋典藏禮盒，6入/盒，NT 1680元

國際知名的高檔時尚綜合禮盒，內容十分豐富，除月餅外，還含有法式甜點與高山烏龍，讓收禮人感受到滿滿誠意。

各家月餅禮盒除了在口感下功夫，包裝設計也極具巧思。(圖/中時新聞網攝)

5.Fika Fika咖啡旅行系列，掛耳禮盒，24入/盒，NT 1399元

6.YOKU MOKU，【中秋限定】金秋綜合禮盒，NT 950元

兩大品牌聯手打造西式精選禮盒，咖啡搭配餅乾與巧克力讓感情持續升溫。

7.吳寶春麥方店，寬心園聯名素食月餅，6入/盒，NT 880元

吃素的朋友有福了，享譽國際的知名麵包師傅吳寶春，與素食知名餐廳寬心園聯手推出素食月餅，使用在地食材，內餡吃得到果肉，紮實的口感讓人難忘

8.SAKImoto bakery嵜本，SAKImoto bakery高級果物盒，10入/盒，NT 1080元

由冬瓜醬熬煮成內餡，搭配日本進口寶石果醬，綿密口感讓人欲罷不能。

9.香格里拉台南遠東國際大飯店，花絮鳳梨酥禮盒，12入/盒，NT 888元

共有土鳳梨、香柚、芒果等口味，本土名產結合講究精緻工法的黃金酥皮，送禮自用兩相宜。

也有品牌共同推出禮盒，期望藉由強強聯手發揮1+1>2效果，創下銷售佳績。(圖/中時新聞網攝)

為了健康考量，今年遠百所挑選的9款中秋節禮盒均為低卡月餅，想品嘗美食卻又擔心熱量過高的朋友們大可安心享用。

來遠百異國食品館購買中秋好禮 優惠享不完

現在只要前往遠百各大門市，即可購買精選中秋好禮。消費者在購買前，可以先打電話到各分店異國食品館訂購，再按約定的時間前往取貨。即日起到9/21止，凡是使用遠百app結帳，或持HAPPY GO卡來購買中秋節專刊商品，過卡單筆滿888元以上，即可獲得100元美食餐飲抵用券乙張。另外還有「倆倆成雙專案」只要購買兩件以上禮品，就享95折優惠。趁中秋節來臨前，到全台遠百異國食品館買一波吧！