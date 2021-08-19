受到少子化衝擊，今年四技二專甄選，在53所私校中有23所錄取率未超過6成。對此，房產專家感嘆，這些學校恐怕要退場了，面對現今少子化，人口負成長日趨嚴重，房子剩下越來越多，高雄還有人猛炒台積房，一堆人跟炒後，最後台積說不去了，他說，買台積股票被套牢，至少能配股息，但台積房要賣誰？想賣給台積人恐落空，因為台積人早就買房。

房產名家Sway在臉書發文指出，少子化恐導致一些學校退場，伴隨而來的是逐漸凋零的商圈與社區。他說，少子化也是沒有辦法的事，炒房者認為這是假議題，說台大旁邊根本不怕少子化威脅，只是炒房者也不去台大。

Sway提到，其實還頗期待少子化的來臨，當學校結束營業，空下大量的房就會低價，吸引外地人口移入，那原本早被投資客買起來等的重劃區房，就會缺乏需求而空置，然後降價吸引人口流入，如此越來越少的人口流來流去，剩下越來越多的空房。

另外，Sway舉幾個例子，投資客期待的通膨房價漲，只是藉口，人都沒了你哪來的膨？去看看永達技術學院。還有人超多的淡大，問題是淡大宜蘭都收了，就知道人走茶會涼，投資淡海的輕軌房，到底要套多久？更慘的是，套著套著，剛剛一場大雨，就漏水了。

台積電投資高雄傳聞已久，不過只聞樓梯響。Sway說，高雄有投資客猛炒台積房，一堆人跟炒後，最後台積說不去了，買台積電股票被套牢，至少會給股息，但台積房要租給誰？想賣給台積人，台積人早就都買了，才不會買俗氣又難住的小二小三房。

「不要以為建商操作秒殺技巧，所有人都會上當受騙」。Sway最後強調，這年頭，購屋客是越來越精明了。