提到神經滋養物質，想必不少人會想到維生素B12，尤其是活性甲基B12，從機轉來看，維生素B12的確有益於神經修復，但口服維生素B12對於帶狀疱疹神經痛的效果如何呢？微笑本周簡單介紹帶狀疱疹神經痛的治療，以及探討口服維生素B12到底有沒有幫助？

●帶狀疱疹後神經痛

說到帶狀疱疹感染大家一定不陌生，因為它就是俗稱的「皮蛇」。但是為什麼會它會莫名其妙的長出來呢？事實上，是因為這病毒一直潛伏在身體裡。以前長水痘復原後，免疫力足夠時，帶狀疱疹病毒會潛伏在周邊神經節(例如三叉神經節、背根神經節)。

當人體免疫力低下時，此病毒再度活化，沿著神經而影響皮膚形成帶狀皮疹。由於周邊神經圍繞身體半圈，所以大多數皮蛇影響一側的皮膚及神經，引發皮膚水疱及神經疼痛，其中以頭頸部和胸背部較多見。

皮膚的水疱約2-4週結痂脫落後就好了，但是神經疼痛可以持續相當久一段時間，從數月至數年之久都有可能，統稱為「帶狀疱疹後神經痛」。

每位帶狀疹後神經痛病患的疼痛感覺都不太一樣，可能包括感覺異常(如感覺有螞蟻在爬，或是像被電到，被針刺到)，痛覺敏感(輕微接觸如穿衣服會感覺強烈疼痛)，感覺麻木等。對病患的生活品質、睡眠品質有相當大的影響。一般來說，容易得到帶狀疱疹後神經痛的高危險族群包括免疫力不足(如癌症病患、愛滋病病患，或過度勞累，壓力太大者)，及老年人。

●帶狀疱疹後神經痛的治療

目前用於緩解帶狀疱疹後神經痛的口服藥物有GABA抑制劑(如Gabapentin)、三環抗鬱劑(如Imipramine)、及非類固醇止痛消炎劑(如Ibuprofen，diclofenac)等。以傳統藥物無法有效治療疼痛時，可以考慮使用鴉片類藥劑(如morphine tramadol等)。

外用可以使用麻醉貼片(如Lidocaine)，或是辣椒(capsaicin)貼布。不同的口服及外用藥物有不同的副作用，如傷胃、頭暈、成癮等，需專業的醫師來作個體化調整。

除了藥物治療外，低能量雷射照射治療是相當不錯的治療方式，醫學研究顯示低能量雷射治療可能是經過生物調節作用加快神經的修復，低能量雷射可以有效減短帶狀疱疹後神經痛的強度及時間。另外，也可以藉由紅外線穿透皮膚較深的作用，來阻斷星狀神經節傳遞疼痛的訊息，使疼痛訊息無法進入中樞神經大腦中。

為了避免得到皮蛇及其後的神經痛，應該均衡飲食、充足睡眠、培養規律的運動習慣，能有效調節情緒和舒解壓力，並避免接觸水痘患者，避免飲酒過量及戒菸。

●補充B12有效嗎？

除了正規藥物及雷射治療外，不少民眾尋求營養補充，以期改善惱人的神經痛，網路上許多資料顯示補充維生素B12有助神經修復、緩解疼痛，所以不少患者紛紛購買B12服用，但真的有用嗎？

2018年的統合分析，共收錄4篇RCT，涵蓋383位罹患帶狀疱疹後神經痛的受試者，研究結果顯示肌肉注射維生素B12(甲基B12活性B12)顯著降低了數字疼痛量表評分，提高帶狀皰疹後神經痛患者的生活品質，同時使用止痛藥的患者數量也顯著減少。

另外研究也發現，肌肉注射維生素B12可以緩解持續6個月以上疼痛患者的腰痛狀況，同時其也被應用於治療其他慢性病的疼痛，例如糖尿病神經病變、下背部疼痛及三叉神經痛。

至於為什麼維生素B12具有止痛效果呢？其可能的機制包括改善神經傳導速度，促進神經再生，抑制神經元的異位自發放電。

話說回來，到底口服B12到底有沒有用呢？

一篇發表於Cochrane的回顧研究顯示，針對治療維生素B12缺乏來說，口服和肌肉注射兩者的效果相當。然而，針對改善腰痛方面，有研究支持肌肉注射維生素B12可減輕疼痛，但口服活性B12卻未能減輕疼痛。

不過對於糖尿病神經病變，不管是藉由脊髓內輸注、肌肉注射、靜脈注射或口服，都似乎有作用，但效果如何，目前研究結果不一，2005年的系統性回顧顯示補充B12有幫助，但2016的回顧研究卻顯示口服維生素B12沒幫助。

況且2018年這篇回顧研究也有其缺點，例如試驗招募病人數量相對較少，因此無法證明該結果有顯著的涵義。