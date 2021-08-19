孟子的第73代孫女孟慶而(孟孟)，去年因穿著爆乳裝出席金曲獎一炮而紅，不僅亮眼外型受到注目，還被發現她遺傳到祖先的好頭腦，擁有政治大學新聞系畢業的高學歷。現年35歲的孟慶而，昨(18日)深夜就在臉書傾訴她預約施打高端疫苗的緊張心情，想不到竟意外釣出高端疫苗受試者留言分享親身經驗，獲益良多。

孟慶而昨日深夜在臉書PO出一張她穿著白色緊身背心露纖腰的誘人美照，向粉絲分享她已預約施打高端疫苗，「有點緊張～～今天預約了高端疫苗，我想應該很快就會打到了。你們呢？打疫苗了嗎？哪一種？打以後有甚麼狀況，多跟我分享一些。」

孟慶而的這篇PO文吸引不少已接種疫苗的網友熱情響應，紛紛留言分享自身狀況，「我打AZ沒感覺…」、「我打了莫德納，二劑真的是大魔王，美女加油唷」、「打AZ，10小時後才開始發燒頭痛」、「我打莫德納，只有手廢了3天」、「我打AZ，都沒有任何反應」。

其中更有一位自稱是高端疫苗受試者的網友留言表示，他在今年3、4月各打一劑，完全沒有感到任何不適，頂多手酸而已，讓他一度以為是打到安慰劑，直到上禮拜接獲醫院打來電話告知，才知道他打的兩劑都是疫苗。

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