適逢農曆7月，難免有不少禁忌，有網友在臉書社團貼照發問，在馬路上看到一個紅包是否該撿？不過該照片相當有趣，除了原PO用箭號指出的紅包，照片中亮點很多，其中最吸睛的，莫過於旁邊一名女騎士，上半身只穿小可愛，外套反套，從後面看過去，畫面十分美麗；仔細一看，路邊竟還有穿著比基尼的檳榔妹，讓網友打趣表示，亮點太多，不知該看哪裡。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》分享一張照片，並發問：「下班路上遇到這包，該撿嗎？#線上等！#Thanks！」。原PO還特別在照片上用箭號指出馬路上的紅包。不過看完該照片，眾網友卻紛紛表示「不知該看哪裡」，因為照片中亮點實在太多。

網友紛紛留言：「亮點太多了啦」、「到底要我看哪」、「跪求地標」、「充滿故事的照片」、「路邊檳榔攤有一個更猛的」、「車牌好猛」、「這個車牌屌 666-QQQ 旁邊三點式妹子更屌」、「到處都是風景」、「這張照片資訊量好多」、「資訊量很大的圖，我還在讀檔中」，更有網友猜測照片地點是「台中大里內新」。