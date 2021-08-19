2021年8月15日，美國海軍在夏威夷附近進行了一場沉沒演習 (Sinking ExerciseSINKEX)，這是每年例行的武器滅力測試，會挑出一艘退役軍艦做為標靶，讓它承受各種武器的轟擊，要是它承受能力強，就會持續實彈測試直至沉沒。今年擔任靶艦的是英格漢姆號(USS Ingraham FFG-61)，它是美軍最後一艘派里級巡防艦(Oliver Hazard Perry Class)，因此它沉沒的同時，也可視為派里級在美國海軍的最終謝幕。

戰區(The Drive-Warzone)報導，參與這次實彈演習的武器，住包括由F/A-18E超級大黃蜂戰機發射的AGM-154 聯合遠攻武器(JSOW，一種有翼滑翔炸彈)，以及由P-8A 波賽頓海上巡邏機發射的AGM-84魚叉反艦飛彈(Harpoon)。比較新的測試是海軍陸戰隊利用機動發射器「復仇女神」(NMESIS)，所發射的海軍打擊飛彈(NSM)，當然，還有其他武器會被投放到英格漢姆上，畢竟機會難得。

「復仇女神」系統，正式名稱是「海軍陸戰隊遠征船艦攔截系統」（Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction SystemNMESIS），該系統使用基於聯合輕型戰術車(JATV)底盤，改造成的無人駕駛車，揹負著2具飛彈發射器。

在實彈演習期間，2具復仇女神以不同的方式部署，一個由C-130運輸機來運載，另一個以LCAC 氣墊船來運載，測試復仇女神的部署彈性。另外，飛彈離目標(也就是英格漢姆號)都超過 100 英里(160公里)，仍然能準確命中。

被稱為復仇女神的海軍陸戰隊遠征船艦攔截系統。(圖/美國海軍)

英格漢姆號巡防艦於1989年服役，是美國海軍序列中最後1艘派里級，它於2015年剛剛退役，之後被列入為 SINKEX的預選目標。 她是一艘堅韌的船，被挨了相當多飛彈仍然保持漂浮。可惜目前美國海軍還沒有提供畫面。