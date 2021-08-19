女網友表示自己買到外皮全發黑的水蜜桃，嚇一大跳。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多逐漸取代傳統市場、賣場，成為許多家庭購物首選，不論食材、水果、服飾、3C都優先選擇好市多。一名女網友在好市多購買水蜜桃，發現外皮全黑，品項相當駭人，但回家切開後發現果肉非常新鮮，讓不少網友直呼賺翻。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，自己買了水蜜桃禮盒，打開卻嚇一大條，因為水蜜桃外皮發黑，青一塊紫一塊，以為壞掉，詢問店員後才知道美國受到熱浪侵襲，水蜜桃外皮才會呈現黑色狀態，不是發霉也不是壞掉。

回家切開後，發現裡面果肉新鮮香甜，對此店員解釋美國近日受熱浪襲擊，水果外皮才會發黑，但果肉沒影響。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO也附上照片，表示她回家切開後，發現裡面的果肉一樣新鮮甜美，相當漂亮，這才放下心中大石，安心吃下肚。

不少網友也嘖嘖稱奇，紛紛留言：「銀河水蜜桃，賺翻了！」、「當初也有看到，沒勇氣買，現在後悔了」、「被家暴過的水蜜桃XD」、「我有買，室溫下放到香味發散後，超級好吃」、「今年櫻桃也一樣，裡面其實都沒事」，但也有人還是覺得不行：「看起來太噁心了，不敢買」、「有點像屍斑...」、「太像殭屍了」、「只能說你心臟夠強」、「佩服原PO買得下去，這我一定縮手」。