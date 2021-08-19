行政院宣布7月27日調降至二級警戒，國內疫情趨緩，有人詢問，是否在8月23日後再降級；疫情指揮官陳時中表示，下星期降級，觀察時間還是不夠，但對控制疫情表示樂觀。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「近日本土個案回歸個位數，台灣目前防疫是否要再降級？」進行網路民調，截至19日0時05分，居然有57.1%的網友認為，不應降級，維持現況，以免疫情擴展開來；37.8%網友則認為應該降級，逐步回歸正常生活。

《Yahoo奇摩》針對「近日本土個案回歸個位數，台灣目前防疫是否要再降級？」發起網路民調，截至19日凌晨，截至19日0時05分，共有1.5萬人參與投票。有57.1%的網友認為，不應降級，要維持現況，以免疫情擴展開來；37.8%網友則認為應該降級，逐步回歸正常生活；5.1%則表示不知道/沒意見。

另該民調也針對「你目前是否已經到餐廳內用？」進行調查，61.2%網友表示不想到餐廳內用，以外帶為主或自己煮食；只有20.4%網友表示會去餐廳內用；18.4%則表示不知道/沒意見。

該民調也問到「如果家人或朋友在餐廳內用共餐，你是否同意要取消梅花座或使用隔板等規定？」48.4%的網友表示非常不同意、19.2%表示不太同意，有14.9%的網友則表示還算同意、12.7%表示非常同意。4.8%則表示不知道／沒意見。