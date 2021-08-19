高端疫苗即將開打，但預約者大不如預期，有超過20萬資格者「消失」，指揮中心緊急向下開放預約，有網友表示自己22歲，已經收到簡訊，讓不少鄉民驚呼「不是說不搶沒得打嗎」。

網友在PTT八卦版PO文「驚！收到高端簡訊了」，他說自己才22歲，一看手機發現自己收到疫苗簡訊了，但對於要不要去施打還是很猶豫，可是似乎又是開學前唯一有機會打疫苗的時刻，非常糾結。

原PO也貼出簡訊證明自己所言為真，只見簡訊要求他20日中午12點前到平台完成預約準備接種，「要不要去打，保護自己也保護同學？」

文章引起鄉民熱議，許多人都鼓勵原PO去接種：「去打啊，黨會感謝你」、「每多一個人打高端，就多兩劑國際疫苗」、「恭喜加入全球最大人體實驗場」、「快去打，不要跟我搶BNT」、「打下去台灣價值滿出來，不好嗎」、「快點成為高端人」、「衝啊白老鼠，啾啾啾」，也有網友疑惑：「不是說不搶沒得打嗎」、「我以為30歲以上才會收到簡訊」、「還以為30歲以上就夠60萬人了」、「打下去出問題會有國賠嗎XD」。