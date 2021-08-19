美國科學家17日宣布，美國科學機構已濱臨達成長期核融合研究目標，而成功駕馭核融合技術將可提供無限潔淨能源來源。

位於加州的國家點燃設施（National Ignition Facility NIF）利用高能量雷射來加熱和壓縮氫燃料球，引發熱核融合反應。此實驗顯示，「點燃」核融合的目標如今近在咫尺。美國核子科學家表示，這項新進展為可能的新潔淨能源開發帶來希望。

美國科學家把192束高能量雷射光束，導引至含氫同位素氘和氚的氫燃料球，壓縮氫燃料密度至鉛的100倍，並加熱至攝氏1億度高溫，藉此引發熱核融合。

8月8日執行的這項實驗，產生出1.35百萬焦耳（MJ ）能量，大約是輸入至氫燃料雷射能量的70%，而達到「點燃」核融合，意味得出的核融合能量，大於藉由雷射輸入的能量（1.9百萬焦耳）。

儘管這次產出的能量僅維持極短時間（只有100兆分之1秒），但科學家已更接近點燃核融合。太陽與其他恆星也是靠核融合產生能量。

加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）主任布迪爾（Kim Budil）表示，「這項結果是慣性約束核融合（inertial confinement fusion）研究的歷史性進展」。該實驗室負責經營國家點燃設施。

部分科學家認為，核融合是一種未來的潛在能源，因為它產生的廢物很少，也不會排放溫室氣體。核融合亦不同於目前核能發電廠使用的核分裂技術，後者是透過破壞重原子，產生較輕原子並釋放能量。

倫敦帝國學院（Imperial College London）該領域研究中心共同主任羅斯（Steven Rose）表示，NIF研究團隊本次實驗成果傲人，「這是1972年慣性核融合研究開始至今的最重要進展。」

然而，該研究中心的另名主任傑頓登（Jeremy Chittenden）認為，利用這種技術發展新的可利用能源並非易事，「將這項概念轉化為可再生電力來源，可能是個漫長過程，許多重大技術挑戰仍待克服。」（譯者：施施/核稿：劉學源）1100819